Πρώτη αρωγή: 15,2 εκατ. ευρώ προς αγρότες και κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας

Η υλοποίηση του δεύτερου κύκλου της πρώτης αρωγής προς τις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 και αφορά, κυρίως, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες συνεχίζεται, σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με τις περιφέρειες, όπως επισημαίνει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε ανακοίνωσή του.

Χθες, προχώρησε νέα πληρωμή του δεύτερου κύκλου της πρώτης αρωγής - η επιπλέον επιχορήγηση ως και 10.000 ευρώ - προς 480 αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες συνολικού ύψους 2.435.000 ευρώ.

Πρόκειται, ειδικότερα, για αγρότες και κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας και δη των Περιφερειακών Ενοτήτων της Λάρισας, της Μαγνησίας και της Καρδίτσας, σε συνέχεια των διασταυρωθέντων στοιχείων που λαμβάνει η γενική γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Τα ποσά θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων την Τρίτη 2 Απριλίου, λόγω της αργίας του τραπεζικού συστήματος.

«Σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με την περιφέρεια Θεσσαλίας το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προχωρά στην καταβολή και του δεύτερου κύκλου της πρώτης αρωγής που αφορά, κυρίως, αγρότες και κτηνοτρόφους. Μέχρι τώρα έχουν καταβληθεί 15,18 εκατ. ευρώ προς 2.765 αιτούντες, ενώ η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί για 6.546 αιτούντες, καθώς οι υπόλοιποι είτε έχουν λάβει την προκαταβολή του 50% της κρατικής αρωγής, είτε προκύπτει - από τα στοιχεία των επιτροπών και των κλιμακίων κρατικής αρωγής της περιφέρειας - πως δεν εντάσσονται στην περίμετρο των δικαιούχων για επιπλέον ποσά. Οι καταβολές θα συνεχιστούν και τις επόμενες εβδομάδες, ακολουθώντας τη ροή των στοιχείων από την περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία και έχει ενισχυθεί. Παράλληλα, προχωρά και η χορήγηση της προκαταβολής του 50% της κρατικής αρωγής προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που μπορεί να φθάσει έως και τις 200.000 ευρώ ανά αγρότη ή κτηνοτρόφο. Και συνεχίζουμε σε στενή συνεργασία με όλους», σημείωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές και την κρατική αρωγή, Χρήστος Τριαντόπουλος.

Συνολικά, λοιπόν μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου της πρώτης αρωγής, έχουν καταβληθεί 15.183.000 ευρώ προς 2.765 αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες, εκ των οποίων 13.757.000 ευρώ αφορούν σε 2.531 περιπτώσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων και 1.426.000 ευρώ αφορούν σε 234 περιπτώσεις κτηνοτροφικών μονάδων.

Σημειώνεται ότι συνολικά στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου της πρώτης αρωγής σε επιχειρήσεις, κτηνοτρόφους και αγρότες, έχουν πληρωθεί 2.797 περιπτώσεις δικαιούχων, ενώ, ενώ συνολικά έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διασταυρώσεων και πληρωμών για περίπου 6.546 αιτήσεις, καθώς περίπου 3.749 δικαιούχοι, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, κτηνοτρόφοι και επιχειρήσεις, είτε έχουν ήδη λάβει την πρώτη αρωγή που αντιστοιχεί στην σοβαρότητα της ζημιάς, όπως χαρακτηρίζεται από την οικεία περιφέρεια από τον πρώτο κύκλο της πρώτης αρωγής, είτε έχουν ήδη λάβει προκαταβολή που ανέρχεται στο 50% της δικαιούμενης επιχορήγησης με την οποία και συμψηφίζεται η πρώτη αρωγή.

Του δεύτερου κύκλου της πρώτης αρωγής, είχε προηγηθεί ο πρώτος κύκλος της πρώτης αρωγής προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις κτηνοτροφικές μονάδες των πληγεισών περιοχών που αντιστοιχεί σε καταβολές ύψους 41.112.000 ευρώ προς 19.582 περιπτώσεις αγροτών και κτηνοτρόφων. Αθροιστικά, λοιπόν, ο πρώτος και ο δεύτερος κύκλος της πρώτης αρωγής προς αγρότες και κτηνοτρόφους έχει διαμορφωθεί σε 56.295.000 ευρώ.

Παράλληλα, προχωρά και η χορήγηση της προκαταβολής του 50% της προβλεπόμενης επιχορήγησης της κρατικής αρωγής προς αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες για τις ζημιές σε πάγια, σε εμπορεύματα, σε εξοπλισμό, σε μηχανήματα, έγγειο κεφάλαιο και σε άλλα σχετικά στοιχεία. Ειδικότερα, μέχρι τώρα έχουν χορηγηθεί 1.349.955 ευρώ προς 417 αγρότες και κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας, με τις καταβολές να συνεχίζονται ανάλογα και με τη ροή στοιχείων από την περιφέρεια Θεσσαλίας και δη τις επιτροπές και τα κλιμάκια κρατικής αρωγής της περιφέρειας Θεσσαλίας. Παράλληλα, σε 353 περιπτώσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων και κτηνοτροφικών μονάδων η πρώτη αρωγή, που είχε χορηγηθεί συμψηφίστηκε με το ποσό που αναλογούσε στο ποσό της προκαταβολής του 50% της επιχορήγησης της κρατικής αρωγής.

Συνεπώς, η φάση της χορήγησης της προκαταβολής του 50% της κρατικής αρωγής προς αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες έχει ολοκληρωθεί για 770 δικαιούχους.

Σημειώνεται ότι, συνεχίζεται η καταβολή του δεύτερου κύκλου της πρώτης αρωγής προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις κτηνοτροφικές μονάδες ανάλογα με τη ροή των στοιχείων από την περιφέρεια Θεσσαλίας και την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Τα στελέχη της διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής είναι σε στενή επικοινωνία με τις περιφέρειες και τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να προχωρήσει το έργο των επιτροπών και των κλιμακίων κρατικής αρωγής των περιφερειών, με αποτέλεσμα τις επόμενες ημέρες να έχουμε νέες καταβολές πρώτης αρωγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.