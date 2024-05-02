Συνελήφθη άλλο ένα άτομο για την υπόθεση της δολοφονίας του Γιώργου Λυγγερίδη

Ρεπορτάζ, Μάκης Συνοδινός

Στη σύλληψη ενός ακόμα ατόμου που εμπλέκεται στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης και τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη προχώρησε η ΕΛΑΣ το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης.

Ο 41χρονος ύποπτος, ο οποίος φέρεται να ανήκει στα επτά ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης, συνελήφθη σε σπίτι φίλου του στην Αγία Βαρβάρα όπου κρυβόταν.

Υπενθυμίζεται ότι η δικογραφία περιλαμβάνει την εγκληματική δράση συνολικά 167 κατηγορούμενων, ενώ ενώπιον των ανακριτών απολογήθηκαν, σε μία μαραθώνια διαδικασία το Σάββατο και την Κυριακή, 63 κατηγορούμενοι, ενώ την Παρασκευή είχαν απολογηθεί όσοι είχαν κατηγορίες για ναρκωτικά με τρεις από αυτούς να έχουν οδηγηθεί στη φυλακή.

Συνολικά προφυλακιστέοι για την εγκληματική οργάνωση κρίθηκαν 12 κατηγορούμενοι, κάποιοι εκ των οποίων έχουν, με βάση τη δικογραφία, ηγετικό ρόλο στη δομή των οργανωμένων οπαδών και τους αποδίδεται και ηθική αυτουργία στη δολοφονία του αστυνομικού σε επεισόδια που προκάλεσαν έξω από το κλειστό γήπεδο στον Ρέντη στις 7 Δεκεμβρίου.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, που αφορούν υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση παρακολούθησης αγώνων και συμμετοχής σε αθλητικούς συνδέσμους.

