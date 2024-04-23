Ο Στέφανος Κασσελάκης έκανε Q&A στο Instagram απαντώντας σε ερωτήσεις χρηστών της πλατφόρμας από το αν θα καλούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στον γάμο μου μέχρι για το αν κρυώνει με το κοντομάνικο στην Αστυπάλαια.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ που αποκλείστηκε στην Αστυπάλαια εξαιτίας των μποφόρ εκμεταλλεύτηκε το χρόνο και αποφάσισε να απαντήσει σε ορισμένες ερωτήσεις χρηστών .

Ο Γιώργος Λιάγκας τον ρώτησε συγκεκριμένα, αν θα προσκαλούσε τον Πρωθυπουργό στον γάμου του. Η απάντηση του Στέφανου Κασσελάκη ήταν ξεκάθαρη λέγοντας: «Καλή ερώτηση. Δεν θα καλέσω τον Πρωθυπουργό, ο γάμος είναι μόνο για φίλους και συγγενείς». «’Όταν ο πρωθυπουργός θα πάει σε γάμο ομοφύλων θα απαντήσει για τον βουλευτή Δράμας που με λέει αρσενικό/θηλυκό και δεν τον έχει αποπέμψει;» πρόσθεσε.

Μία ακόμη ερώτηση που δέχτηκε ήταν αν θα αυξήσει τη χρηματοδότηση στα δημόσια πανεπιστήμια. «Εννοείται πως ναι, δεν υπάρχει καλύτερη επένδυση για το δημοσιονομικό πρόβλημα από το να επενδύουμε στη δημόσια παιδεία. Είναι η επένδυση με την καλύτερη μακροχρόνια απόδοση. Είναι σημαντικό τα ελληνόπουλα να σπουδάζουν στη χώρα τους και η χώρα να είναι ανταγωνιστική».

Στην ερώτηση αν θα συγκυβερνούσε με την Νέα Δημοκρατία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απαντά με τον Ευάγγελο Αποστολάκη στο πλευρό του αυτή τη φορά. «Όχι, δεν θα μπορούσα να συγκυβερνήσω με κόμματα που έχουν εξαρτήσεις από τράπεζες και από ένα σύστημα προπάγανδας. Η ΝΔ είναι όντως πολυσυλλεκτικό κόμμα αλλά προς την άκρα δεξια. Αν οι άνθρωποι του προοδευτικού κέντρου θέλουν μια κοινωνία σύγχρονη και μια οικονομία ρυθμισμένη, έχουν άπλετο χώρο στον ΣΥΡΙΖΑ».

Επιπλέον, δέχτηκε ερώτηση για το θέμα του bullying απαντώντας «Είστε πολλοί και πολλές παραπάνω από όσο νομίζετε. Ο κόσμος έχει πάθει μια εσωτερική πληγή με το 41% και δεν μπορεί να πιστέψει ότι είμαστε πλειοψηφία. Είμαστε περισσότεροι, μην χάνετε το κουράγιο σας, η αλήθεια είναι στην ψυχή μας».

Επόμενη ερώτηση: Θα έρθεις Ρόδο, πρόεδρε; Σύμφωνα με όσα απάντησε απόψε θα προσπαθήσει να φτάσει στη Ρόδο διευκρινίζοντας ότι «αν είναι μέχρι 6 μποφόρ θα το δοκιμάσουμε, αλλά δεν μπορώ να το υποσχεθώ κι εγώ τις υποσχέσεις μου τις τηρώ».

Στην ερώτηση για το αν κρυώνει με το κοντομάνικο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε «όχι βέβαια. Πήγα λύκειο στη Βοστώνη, εκεί να δεις -20 που τράβηξα για εβδομάδες».

Πηγή: skai.gr

