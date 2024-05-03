Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Mεγάλη Παρασκευή στη Νάξο: Δέος με τον Επιτάφιο στα κύματα- Πλήθος πιστών στην περιφορά- Δείτε βίντεο

Στη Νάξο, μετά την περιφορά ο Επιτάφιος μπαίνει στη θάλασσα

Πάσχα στη Νάξο: Μέσα στη θάλασσα ο επιτάφιος- Πλήθος πιστών στην περιφορά

Πλήθος πιστών παρακολούθησαν και φέτος την ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής και την περιφορά του Επιταφίου μέσα στη θάλασσα στην Νάξο.

Πρόκειται για ένα έθιμο που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην περιοχή Πολιχνίου, με τους επισκέπτες αλλά και τους μόνιμους κατοίκους να συμμετέχουν και να παρακολουθούν ευλαβικά τις θρησκευτικές εκδηλώσεις της Μεγάλης Παρασκευής στο παραθαλάσσιο ξωκλήσι της Αγίας Γρηγορούσας.

Ο Επιτάφιος είναι φτιαγμένος από ξύλα και στολισμένος ελάχιστα, την ώρα που τον συνοδεύουν οι ψαλμωδίες των πιστών, στην περιφορά του, εντός της θάλασσας.

Η περιφορά του επιταφίου στο Καστράκι της Νάξου πραγματοποιήθηκε με την παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Ιωάννη Βρούτση, του Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρη Λιανού και Δημοτικών Συμβούλων

Πηγή: Cyclades24

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μεγάλη Παρασκευή Νάξος Επιτάφιος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark