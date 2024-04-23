Αποζημιώσεις ύψους 38,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σήμερα σε 6.412 δικαιούχους στις Περιφερειακής Ενότητας Πελοποννήσου και ορισμένων άλλων περιοχών τις χώρας από τον ΕΛΓΑ.

«Η κυβέρνηση με απόλυτη συνέπεια υλοποιεί τις δεσμεύσεις της προς τους πληγέντες. Η εξόφληση των πορισμάτων, χάρη στις εντατικές προσπάθειες της διοίκησης και των υπαλλήλων του ΕΛΓΑ, πραγματοποιείται εγκαίρως και πάντως νωρίτερα από την δέσμευση της Κυβέρνησης να έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις στο σύνολό τους, για κάθε πληγείσα περιοχή, μέχρι την 30 η Ιουνίου 2024» ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης και πρόσθεσε «συνεχίζουμε να είμαστε στο πλευρό των αγροτών μας και εντατικοποιούμε την προσπάθεια για ανασυγκρότηση των περιοχών που επλήγησαν από θεομηνίες».

Οι αποζημιώσεις αφορούν τις ζημιές που προκάλεσε το ακραίο καιρικό φαινόμενο «Daniel» στην Πελοπόννησο τον περασμένο Σεπτέμβριο. Το υψηλότερο ποσό αποζημιώσεων καταβάλλεται στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, και ανέρχεται σε 33,7 εκατ. ευρώ λόγω του βαρύτατου πλήγματος, το οποίο υπέστησαν οι αμπελοκαλλιέργειες της περιοχής

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

