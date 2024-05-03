WSJ: Τελεσίγραφο για να συμφωνήσει για εκεχειρία έδωσε το Ισραήλ στη Χαμάς

Μία εβδομάδα διορία για την αποδοχή του σχεδίου κατάπαυσης πυρός δίνει το Ισραήλ στην Χαμάς, σύμφωνα με την WSJ που επικαλείται Αιγύπτιους αξιωματούχους.

Διαφορετικά θα ξεκινήσει τη στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα.

Πιο συγκεκριμένα, αν και το δημοσίευμα δε διευκρινίζει το πότε δόθηκε το τελεσίγραφο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως Αιγύπτιοι αξιωματούχοι αναφέρουν πως το Κάιρο συνεργάστηκε με το Ισραήλ για να συγκροτηθεί η αναθεωρημένη πρόταση κατάπαυσης του πυρός που παρουσιάστηκε, το προηγούμενο σαββατοκύριακο, υπολογίζεται πως το χρονικό περιθώριο που έχει η Χαμάς στη διάθεσή της είναι μια εβδομάδα.

Σε κάθε περίπτωση ο στρατιωτικός ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος πιστεύεται ότι κρύβεται σε τούνελ στον θύλακα και λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις, δεν έχει ανταποκριθεί ακόμη, επιδιώκοντας, προφανώς έτσι, να κερδίσει χρόνο και να καταφέρει ενδεχομένως να πετύχει καλύτερους όρους στη συμφωνία εκεχειρίας.

«Ο Σινουάρ αναμένεται να απορρίψει οποιαδήποτε συμφωνία που δεν περιλαμβάνει μια αξιόπιστη πορεία για τον τερματισμό του πολέμου», προβλέπουν χαρακτηριστικά οι αξιωματούχοι συνοψίζοντας πως η Χαμάς «βλέπει» ασαφείς λεπτομέρειες στην πρόταση και έτσι δείχνει αμφισβήτηση.

Από την πλευρά των Αράβων διαμεσολαβητών εκτιμάται ότι «ο Σινουάρ πιστεύει ότι έχει ήδη κερδίσει τον πόλεμο, είτε επιβιώσει είτε όχι, ανοίγοντας τα μάτια του κόσμου για τα δεινά των Παλαιστινίων και φέρνοντας τη σύγκρουση στη Λωρίδα της Γάζας στο προσκήνιο των παγκόσμιων υποθέσεων».

Τι προβλέπει η συμφωνία

Το αρχικό στάδιο της συμφωνίας προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 40 ημέρες στη διάρκεια της οποίας, η Χαμάς θα πρέπει να απελευθερώσει γυναίκες και άμαχους ομήρους με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστίνιων κρατούμενων από το Ισραήλ.

Σε ένα επόμενο στάδιο, τα ισραηλινά στρατεύματα θα αποσυρθούν από έναν παράκτιο δρόμο στη Γάζα και θα κατευθυνθούν προς την ενδοχώρα για να διευκολύνουν την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας.

Παράλληλα, αυτό θα επέτρεπε στους εκτοπισμένους αμάχους να επιστρέψουν στα σπίτια τους στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας. Η Χαμάς θα παράσχει μια λίστα με ομήρους που είναι ακόμη εν ζωή. Το Ισραήλ εκτιμά ότι η Χαμάς κρατά περίπου 100 ομήρους και τις σορούς άλλων 30 που είτε σκοτώθηκαν στην επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου που πυροδότησε τον πόλεμο είτε πέθαναν σε αιχμαλωσία.

Εντός της τρίτης εβδομάδας, και οι δύο πλευρές θα ξεκινήσουν έμμεσες διαπραγματεύσεις που θα στοχεύουν στην εδραίωση μίας μόνιμης ηρεμίας. Τρεις εβδομάδες μετά την πρώτη φάση, τα ισραηλινά στρατεύματα θα πρέπει να αποχωρήσουν από την κεντρική Γάζα.

Τα σημεία διαφωνίας

Τον τερματισμό του πολέμου αλλά με τους δικούς τους όρους θέλουν πάντως και οι δύο πλευρές.

Οι ηγέτες της Χαμάς αρνούνται επί μήνες οτιδήποτε άλλο εκτός από την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας και τον οριστικό τερματισμό των μαχών. Οι μεσολαβητές από την πλευρά της Χαμάς θα ζητήσουν διευκρινίσεις για αυτά τα ζητήματα όταν επιστρέψουν στο Κάιρο.

Το Ισραήλ θέλει να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι στα σπίτια τους ασφαλείς, τη συντριβή της Χαμάς στο πεδίο και την εκδίωξή της από τη Γάζα ώστε να μην είναι επαναληφθεί άλλη επίθεση όπως αυτή της 7ης Οκτωβρίου που πυροδότησε τον πόλεμο.

Το Ισραήλ έχει διαμηνύσει ότι η εισβολή στη Ράφα είναι κρίσιμη για την επίτευξη αυτών των στόχων με τον Νετανιάχου να προειδοποιεί ότι το Ισραήλ θα εισβάλει στην πόλη με ή χωρίς συμφωνία.

Ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει επίσης μεγάλη εσωτερική πίεση. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν συμμετάσχει σε διαδηλώσεις καλώντας τον να συνάψει αμέσως συμφωνία για τους ομήρους. Την ίδια στιγμή, οι σκληροπυρηνικοί του υπουργικού συμβουλίου του έχουν απειλήσει να ρίξουν την κυβέρνηση εάν τερματίσει τον πόλεμο.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν, η οποία παρέχει στο Ισραήλ ζωτικής σημασίας στρατιωτική και διπλωματική υποστήριξη, αντιτίθεται σε μια εισβολή στη Ράφα, εκτός εάν το Ισραήλ παράσχει ένα «αξιόπιστο» σχέδιο για την προστασία των αμάχων.

Οι ισορροπίες των δύο πλευρών

Οι Ισραηλινοί ηγέτες σταθμίζουν αν θα αποδεχθούν μια συμφωνία που θα καθυστερήσει ή θα αποτρέψει την προαναγγελθείσα χερσαία εισβολή στη νότια πόλη της Γάζας, Ράφα, ένα σενάριο που, ωστόσο, έρχεται σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου για «απόλυτη νίκη » και καταστροφή της Χαμάς.

Αντιστοίχως, οι ηγέτες της Χαμάς καλούνται να αποφασίσουν εάν θα απολέσουν το μεγαλύτερο διαπραγματευτικό χαρτί τους, που είναι οι όμηροι, καθώς μπορεί η συμφωνία να εξασφαλίζει μια μακροπρόθεσμη εκεχειρία αλλά δεν προεξοφλεί τον τερματισμό του πολέμου.

Το σχέδιο που έχουν διαπραγματευτεί οι Αιγύπτιοι μεσολαβητές στοχεύει πρωτίστως στο να αποτρέψει την επίθεση του Ισραήλ στη Ράφα, η οποία σύμφωνα με τις ΗΠΑ θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τους περισσότερους από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους Παλαιστίνιους που έχουν βρει καταφύγιο στα σύνορα με την Αίγυπτο. Οι Αιγύπτιοι έχουν επίσης προειδοποιήσει το Ισραήλ για την επιχείρηση, φοβούμενοι μια τεράστια εισροή Παλαιστινίων προσφύγων στο έδαφός του.



Πηγή: skai.gr

