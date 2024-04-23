«Σαν σήμερα, πριν από 26 χρόνια, ο ελληνισμός αποχαιρετούσε τον ηγέτη που άλλαξε την πορεία της σύγχρονης Ελλάδας, Κωνσταντίνο Καραμανλή. Τον πολιτικό ο οποίος σφράγισε με την παρουσία του την επιστροφή της δημοκρατίας και την ένταξη του τόπου στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ενώ με την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, άνοιξε τον δρόμο για την ενότητα και τη συλλογική προκοπή της κοινωνίας μας» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου της ΝΔ με αφορμή τη συμπλήρωση 26 χρόνων από το θάνατο του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

«Στα 50 χρόνια της Μεταπολίτευσης, περίοδο κατά την οποία η προσωπική διαδρομή του Κωνσταντίνου Καραμανλή ταυτίστηκε όσο ποτέ με τη διαδρομή της χώρας, η σκέψη μας επιστρέφει στα διδάγματά του. Στην αλήθεια, τον ορθό λόγο και την τόλμη που διέκριναν το έργο του. Δίπλα στον κοινωνικό προσανατολισμό. Την πίστη στην ανάπτυξη. Και την προσήλωση στο καθήκον για μια πατρίδα ασφαλή και περήφανη» προσθέτει.

Η ΝΔ υπογραμμίζει ότι αυτές τις αρχές διατηρεί και ανανεώνει τιμώντας τη μνήμη του ιστορικού της ηγέτη. «Πολύ περισσότερο εν όψει ευρωεκλογών, που κάνουν επίκαιρη την κορυφαία του επιλογή: αυτήν της Ευρώπης και του δυτικού δημοκρατικού κόσμου. Μένουμε πιστοί, λοιπόν, στην τροχιά ευθύνης και προόδου που εκείνος χάραξε. Ώστε με σίγουρα βήματα να οικοδομήσουμε τη νέα Ελλάδα στη νέα Ευρώπη του αύριο» καταλήγει η ΝΔ.

Πηγή: skai.gr

