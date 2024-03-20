Για το ζήτημα των Τεμπών, τις εταιρείες του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανου Κασσελάκη αλλά και για την υπόθεση της Άννας- Μισέλ Ασημακοπούλου μίλησε το πρωί της Τετάρτης στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα» η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βούλα Κεχαγιά.

Αναφερόμενη στο ζήτημα των Τεμπών με αφορμή τη συζήτηση που ξεκινάει σήμερα για το πόρισμα της Εξεταστικής η κυρία Κεχαγιά ανέφερε ότι ως ΣΥΡΙΖΑ: «Επιμένουμε ότι πρόκειται για ένα έγκλημα παραλήψεων, που έχει και ποινικές ευθύνες. Τις εντοπίζουμε στα πρόσωπα τριών στελεχών, του κ. Καραμανλή, του κ. Καραγιάννη και του κ. Τριαντόπουλου».

Η κυρία Κεχαγιά εξήγησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ζητάει προανακριτική, μόνο άρση ασυλίας διότι όπως είπε «θα σκοντάψει στους νόμους, θα δοθεί αμνήστευση στα πολιτικά πρόσωπα».

Ερωτηθείσα για το ποιες είναι οι ποινικές ευθύνες συγκεκριμένα για τον κ. Καραμανλή, η κυρία Κεχαγιά ανέφερε: «Ο κ. Καραμανλής ολιγώρησε, παραμέλησε, αδιαφόρησε στο να λάβει σοβαρά υπόψη τις καταγγελίες που είχαν γίνει για τις ανεπάρκειες στους ελληνικούς σιδηροδρόμους».

Όπως είπε η κυρία Κεχαγιά «υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας αλλά αν λειτουργούσαν όλες οι δικλίδες ασφαλείας δεν θα φτάναμε στον ανθρώπινο παράγοντα. Δεν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση».

Σχετικά με το θέμα του μπαζώματος επισήμανε ότι δεν έχουν δοθεί ακόμα απαντήσεις.

Για τις εταιρείες του Στέφανου Κασσελάκη η κυρία Κεχαγιά ανέφερε ότι έχουν δοθεί απαντήσεις και ξεκαθάρισε ότι όλες οι μετοχές σε όλες τις εταιρίες του εξωτερικού έχουν μεταβιβαστεί.

Σχετικά με την υπόθεση της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου και τη διαρροή των emails η κυρία Κεχαγιά δήλωσε ότι ήταν «η κορυφή του παγόβουνου».

«Πώς έφυγαν τα στοιχεία από το Υπουργείο Εσωτερικών, από ένα στέλεχος της ΝΔ και πήγαν στο κόμμα της ΝΔ και από εκεί σε τουλάχιστον μία ευρωβουλευτή; Αυτό δείχνει ότι η ΝΔ προσπαθούσε να κάνει παραμάγαζό της το ΥΠΕΣ».

Η κυρία Κεχαγιά υποστήριξε τέλος «ότι εφόσον δεν δοθούν οι απαντήσεις υπάρχει θέμα διαβλητότητας και όλο αυτό δείχνει τον τρόπο που η ΝΔ ως κυβέρνηση λειτουργεί, θέλει να ελέγχει τα πάντα».

