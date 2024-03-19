Κασσελάκης για Τέμπη: Λυπηρό οι συγγενείς των θυμάτων να αναγκάζονται να προσφύγουν στην Ευρώπη για να βρουν το δίκιο τους

Με την ανάγνωση μηνύματος του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανου Κασσελάκη από την διευθυντή της, Θάνο Μωραΐτη έκλεισε η σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές.

Ολόκληρο το μήνυμα του Στέφανου Κασσελάκη:

«Είναι λυπηρό το γεγονός πως οι συγγενείς των θυμάτων αναγκάζονται να προσφύγουν στην Ευρώπη για να βρουν το δίκιο τους.

Είναι αναμενόμενο ο κύριος Μητσοτάκης να αποφύγει να εμφανιστεί αύριο στη Βουλή και να επιλέξει να φυγομαχήσει. Από την πρώτη στιγμή άλλωστε η μόνη του έγνοια ήταν η συγκάλυψη του εγκλήματος και των ευθυνών των μελών της κυβέρνησης του.

Έστω και την ύστατη στιγμή τον καλούμε να αναλογιστεί τις ιστορικές ευθύνες του, να κοιτάξει στα μάτια όσους ζητούν απαντήσεις και να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τον καλούμε να μην οχυρωθεί πίσω από το νόμο περί ευθύνης υπουργών και να υιοθετήσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Επιτρέποντας έτσι στον φυσικό δικαστή να διερευνήσει τις ποινικές ευθύνες των υπουργών του κι άλλων πολιτικών προσώπων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

