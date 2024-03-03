Δεν περιήλθε στα χεριά μου η λίστα των ανθρώπων οι οποίοι γράφονται στο σύστημα για την επιστολική ψήφο, αυτό θα ήταν μια έκνομη ενέργεια ξεκαθάρισε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3 η ευρωβουλευτής της ΝΔ Αννα Μισελ Ασημακοπουλου, για τα ενημερωτικά email που απέστειλε σε Έλληνες του εξωτερικού με αφορμή τις ευρωεκλογές σε λίγους μήνες και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στη συνέχεια.

Εξήγησε ότι ως υποψήφιοι, όλοι οι βουλευτές, ευρωβουλευτές, δικαιούνται να ζητήσουν επισήμως και να πάρουν από το υπουργείο Εσωτερικών μια λίστα του εκλογικού καταλόγου.

Αυτό που έκανα εγώ, είναι ότι έστειλα ένα newsletter σε μια λίστα αποδεκτών που έλεγε ότι σε 100 ημέρες έχουμε ευρωεκλογές, έχει καθιερωθεί και η επιστολική ψήφος και ρωτούσα: σας ενδιαφέρουν τα θέματα των ευρωεκλογών και οι δικές μου δράσεις και μόνο αν πατήσουν εγγραφή αποστέλλεται ενημερωτικό υλικό.

«Κάποια κόμματα προσπαθούν να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι αυτό που έκανα εγώ έχει σχέση με την επιστολική ψήφο , δεν έχει» ξεκαθάρισε η κυρία Ασημακοπουλου.



Πηγή: skai.gr

