Τον σεβασμό της υπεροχής του ενωσιακού Δικαίου, «που επιβάλει να καταστεί αυτοδικαίως ανεφάρμοστη» η διάταξη του άρθρου 86 του Συντάγματος, ζητούν από τη Βουλή, η Μ. Καρυστιανού και Π. Ασλανίδης, γονείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος της 28ης Φεβρουαρίου 2023, στα Τέμπη.

Συγκεκριμένα, με αίτημά τους ενώπιον του προεδρείου της Βουλής, η κ. Καρυστιανού και ο κ. Ασλανίδης αιτούνται να συμμορφωθεί το ελληνικό Κοινοβούλιο με τις διατάξεις του πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου της ΕΕ που έχουν άμεσο αποτέλεσμα, και «να σεβαστεί την αρχή της υπεροχής του δικαίου της Ένωσης που επιβάλει να καταστεί αυτοδικαίως ανεφάρμοστη η διάταξη του άρ. 86 Σ, ως εθνικός κανόνας ειδικής μεταχείρισης των μελών της Κυβέρνησης, δεδομένου ότι παρεμποδίζει την εφαρμογή των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ως προς τη διεξαγωγή έρευνας, δίωξης και επιβολής του νόμου για εικαζόμενες αξιόποινες πράξεις των πρ. Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη και Κωνσταντίνου Καραμανλή, που σχετίζονται με τη Σύμβαση 717/2014, προς διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.