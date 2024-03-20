Στην ολομέλεια της Βουλής, συζητείται σήμερα, το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για «τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών».

Στο πόρισμα, που είχε εγκριθεί από την πλειοψηφία της επιτροπής, τονίστηκε ότι, εάν είχαν τηρηθεί απαρέγκλιτα οι κανόνες του Γενικού Κανονισμού Κινήσεως, το δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 στα Τέμπη, δεν θα είχε συμβεί.

Στο ίδιο πόρισμα έχουν κατατεθεί οι γνώμες της αντιπολίτευσης, με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να τονίζει ότι πρέπει να βρεθούν οι ένοχοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής να κάνει λόγο για απόπειρα κυβερνητικής συγκάλυψης των ευθυνών για τα Τέμπη, το ΚΚΕ να σημειώνει πολιτικές και ποινικές ευθύνες στους αρμόδιους υπουργούς από το 2010 και μετά, την Ελληνική Λύση να ζητά την παραπομπή των υπουργών Μεταφορών από το 2012 και μετά, τη Νέα Αριστερά να προτείνει την περαιτέρω διερεύνηση με τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, την ΚΟ Σπαρτιάτες να καταγράφει ως αυτονόητη την καταρχήν αρμοδιότητα των Δικαστικών Αρχών, και την ΚΟ Νίκη να αποδίδει ευθύνες στον πρωθυπουργό και τους συναρμόδιους υπουργούς 2009-2023.

Η Πλεύση Ελευθερίας, που δεν κατέθεσε πρόταση πορίσματος, ανέφερε διά της προέδρου της Ζ. Κωνσταντοπούλου ότι υπήρξε συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, με εντολή της κυβέρνησης.

Η σημερινή συνεδρίαση θα αρχίσει με τοποθετήσεις των εισηγητών των κομμάτων, ενώ αναμένεται να λάβουν το λόγο οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

