Βγήκαν τα μαχαίρια: Πολιτική κόντρα Ερντογάν - Ιμάμογλου για στοίβες χρημάτων και υπόνοιες δωροδοκίας

Πολιτική κόντρα Ερντογάν - Ιμάμογλου εν όψει των δημοτικών εκλογών στην Τουρκία για τις στοίβες χρημάτων και τις υπόνοιες δωροδοκίας.

«Ο Ερντογάν κατάλαβε πως θα χάσει τις εκλογές» δήλωσε ο δήμαρχος Κωνσταντινούπουλης Εκρέμ Ιμάμογλου.

«Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης είναι στην επικαιρότητα μόνο για τις στοίβες χρημάτων» είπε ο Τούρκος πρόεδρος, όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.

Ιμάμογλου: «Κατάλαβε πως θα χάσει τις εκλογές. Έτσι ξεκίνησαν τα ψέματα και τις συνωμοσίες.

Ερντογάν: «Όταν τους ρωτάτε λένε πως με αυτά τα χρήματα αγοράστηκε κτίριο για το κόμμα τους. Όμως κανένας δεν μπορεί να εξηγήση κάτι. Το ποσό που κυκλοφορεί είναι δυσανάλογο σε σχέση με αυτό που πληρώθηκε. Ο μητροπολιτικός δήμος της Κωνσταντινούπολης δεν έρχεται στην επικαιρότητα με τα έργα του και με τα επιτεύγματα του, αλλά με τις στοίβες των χαρτονομισμάτων τα οποία κυκλοφορούν».

Ιμάμογλου: «Έχουν ελπίδες με μονταρισμένες εικόνες, με συνωμοσίες και τις προκλήσεις. Αν θέλετε γράψτε επιστολές, αν θέλετε κάντε μοντάζ, αν θέλετε να πάτε και στο Χόλυγουντ για να κάνετε γυρίσματα ταινίας.Όμως αυτόν τον λαό δεν μπορείτε να τον ξεγελάσετε».

Το προεκλογικό τραγούδι του Ιμάμογλου

Τουρκικά ΜΜΕ σχολιάζουν ως απάντηση στις κατηγορίες

«Εργάζεται νυχθημερόν. Δεν τον σταματούν ούτε οι απειλές, ούτε οι δίκες. Ο Ιμάμογλου εργάζεται συνέχεια. Δες ο Ιμάμογλου παίρνει θάρρος απο το παρελθόν και εργάζεται για το μέλλον» λέει το τραγούδι.

Ιμάμογλου: Ο δρόμος είναι μακρύς, η αγωνία μας στην κορυφή . Εχουμε τη νεολαία, τα νιάτα μας. Εμείς είμαστε η νεολαία της Τουρκίας που διψάμε για δικαιοσύνη και πιστεύουμε στη δημοκρατία.

Ο αντίπαλος του Ιμάμογλου απαντά με βίντεοκλιπ που ακούγεται ο Ερντογάν!

Το τραγούδι του Κουρούμ

«Σε κάθε βήμα, σε κάθε σοκάκι είναι πάντα δίπλα σου. Είναι κάθε στιγμή δίπλα σου».

Ερντογάν: «Εμείς νιώθουμε τιμή να είμαστε υπηρετούμε αυτόν τον αγαπημένο λαό και να εργαζόμαστε με έρωτα για αυτόν τον λαό μας. Στην δική μας λογική δεν υπάρχει ο κομματισμός, η διαφοροποίηση εμείς δεν ήρθαμε για να είμαστε οι αφέντες του λαού αλλά οι υπηρέτες του λαού».

