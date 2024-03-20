Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στις 11:00 θα παραστεί και θα μιλήσει στην εκδήλωση για την παραλαβή τριών νέων ελικοπτέρων τύπου Romeo MH-60R Seahawk από το Πολεμικό Ναυτικό, στην Αεροπορική Βάση Κοτρωνίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, Η νέα έκδοση του ελικοπτέρου MH-60 αποκαλύφθηκε το 2019, κατά την διάρκεια έκθεσης για οπλικά συστήματα θάλασσας, αέρος και διαστήματος στις ΗΠΑ και είχε εντυπωσιάσει με το ιδιαίτερα αναβαθμισμένο οπλοστάσιό του.

Το MH-60R μπορεί να φέρει δύο πυραύλους τύπου NSM – “Naval Strike Missiles”, αποτέλεσμα της συνεργασίας των εταιρειών Raytheon και Kongsberg Defense and Aerospace, ενός αντιπλοϊκού βλήματος ακριβείας και μεγάλης εμβέλειας, που μπορεί να καταστρέψει εχθρικά πλοία σε αποστάσεις μέχρι 100 ναυτικά μίλια.

Πηγή: skai.gr

