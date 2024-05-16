Ένας «καλός γείτονας», ερασιτέχνης συγγραφέας, οργισμένος πολίτης: ο συνταξιούχος που κατηγορείται ότι ήθελε να σκοτώσει τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο εμφανίζει πολλά πρόσωπα, όμως κανένα από αυτά δεν φαίνεται να συνάδει πραγματικά με την ακραία πράξη του.

Περνώντας μπροστά από μια σειρά πολυκατοικίες στο Λέβιτσε, μια κωμόπολη της κεντρικής Σλοβακίας, οι περαστικοί ρίχνουν μια γρήγορη ματιά προς τον έβδομο όροφο. Ο φερόμενος ως δράστης, η ταυτότητα του οποίου δεν δόθηκε στη δημοσιότητα από τις αρχές, κατοικεί εδώ και 40 χρόνια σε ένα από τα διαμερίσματα που βλέπουν στη λεωφόρο, όπως είπε ένας γείτονάς του.

Ο 71χρονος κατηγορείται ότι πυροβόλησε εν ψυχρώ τον πρωθυπουργό και «πρέπει να είχε τρελαθεί», είπε ο Λούντοβιτ Μίλε αναφερόμενος στον «συμπαθητικό, εξυπηρετικό» γείτονα που γνωρίζει από το 1983. Μίλησαν για τελευταία φορά τη Δευτέρα. «Έχουμε όλοι μας πολιτικές απόψεις, όμως ποτέ δεν εξέφρασε πιεστικά τις δικές του», διαβεβαίωσε ο Μίλε, παραδεχόμενος ότι διαφωνούσε με «ορισμένα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση» του Φίτσο. Σε κάθε περίπτωση, μιλούσαν «ελάχιστα για πολιτική» με αυτόν τον συνταξιούχο πατέρα δύο ενήλικων παιδιών, τόνισε.

Ήταν όντως μια απόπειρα δολοφονίας με πολιτικά κίνητρα, όπως υποστηρίζει η αστυνομία; «Όχι, δεν είναι δυνατόν», επέμεινε ο γείτονας, περιγράφοντας την ήσυχη ζωή ενός ανθρώπου που λάτρευε τους περιπάτους στην εξοχή με τη σύζυγό του. Εδώ και μερικά χρόνια δεν εργαζόταν πλέον ως φύλακας ασφαλείας σε ένα εμπορικό κέντρο του Λέβιτσε και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Σλοβακικά μέσα ενημέρωσης ανέσυραν από το αρχείο τους ένα βίντεο από το 2016 στο οποίο ο ύποπτος μιλούσε σε τηλεοπτικό κανάλι για την επίθεση που δέχτηκε από έναν εκνευρισμένο πελάτη, όταν εργαζόταν σε ένα σουπερμάρκετ. Στο ρεπορτάζ παρουσιάζεται ένας ευκίνητος άνδρας, με γκρίζο μούσι και πολλές αμυχές στο πρόσωπο και τα χέρια.

Λίγο καιρό μετά, θέλησε να ιδρύσει ένα πολιτικό κίνημα «κατά της βίας», όπως ανέφερε ο ίδιος σε βίντεο που είχε αναρτήσει τότε στο YouTube – ένα από αυτά υπάρχει ακόμη στο διαδίκτυο. «Ο κόσμος είναι γεμάτος βία και όπλα. Οι άνθρωποι φαίνεται σαν να τρελάθηκαν» ανέφερε σε αυτά τα πλάνα που έφερε στη δημοσιότητα η εφημερίδα Postoj. «Ο στόχος μας είναι να ενώσουμε τους ανθρώπους, να διαφυλάξουμε την ειρήνη και να αποκαταστήσουμε τη δημοκρατία. Είναι πολύ δύσκολο επειδή κανείς δεν εμπιστεύεται κανέναν (…) Οι μετανάστες συρρέουν στην Ευρώπη, το μίσος και ο εξτρεμισμός είναι παντού. Αλλά το χειρότερο είναι πως οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν έχουν εναλλακτική απέναντι στο χάος», πρόσθεσε.

Το κίνημα διαθέτει σελίδα στο Facebook, με 191 ακολούθους. Μια από τις τελευταίες αναρτήσεις, από τον Απρίλιο του 2022, είναι το βίντεο μιας διαδήλωσης κατά του πολέμου στην Ουκρανία που οργάνωσαν στην Μπρατισλάβα Ρώσοι οι οποίοι δήλωναν ότι είναι κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο 71χρονος «δεν μιλούσε για τον πόλεμο», διαβεβαίωσε ωστόσο ο γείτονάς του. Δεν μιλούσε όμως ούτε για το άλλο πάθος του, τη λογοτεχνία και την ποίηση. Ήταν ο συνιδρυτής, το 2005, μιας λογοτεχνικής λέσχης στο Λέβιτσε, της «Duha», που σημαίνει «ουράνιο τόξο». Η ονομασία επιλέχθηκε επειδή «ο κάθε συγγραφέας έχει το δικό του στυλ, αλλά όλοι μαζί δημιουργούν ομορφιά», εξήγησε ένα από τα μέλη που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία του.

Η λέσχη, που δηλώνει «αυστηρά απολιτική», χαρακτήρισε «τεράστια τραγωδία» την επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού.

Ο φερόμενος ως δράστης είχε γράψει πολλά ποιήματα αλλά δεν μετείχε σε καμία εκδήλωση της λέσχης από το 2019 και μετά. Κανένα έργο του δεν έχει δημοσιευτεί από τότε, διευκρίνισε η Duha, σημειώνοντας ότι έχει «αμαυρωθεί» από τα μηνύματα μίσους που λαμβάνει.

Ερωτηματικά προκαλεί επίσης μια φωτογραφία του 71χρονου, που τραβήχθηκε το 2016, με μέλη της φιλορωσικής οργάνωσης Slovenskí branci (Σλοβάκοι Κληρωτοί), που πρόσκειται στην ακροδεξιά. Τους είχε πλέξει το εγκώμιο στο Facebook, θεωρώντας ότι είναι «πατριώτες» που προστατεύουν τους πολίτες. Αυτή η παραστρατιωτική οργάνωση διέκοψε τη λειτουργία της εδώ και δύο χρόνια.

Πηγή: skai.gr

