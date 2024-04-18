Της Πηνελόπης Γκάλιου



Με το χρονόμετρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, να μετράει αντίστροφα μέχρι τα μέσα Μαΐου, οπότε και αναμένεται να πραγματοποιηθεί, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις διανύουν ίσως για πρώτη φορά μετά από μήνες "νηνεμίας" μία φορτισμένη – αλλά ελεγχόμενη- όπως τη χαρακτηρίζουν κυβερνητικές πηγές, περίοδο.



Σημείο αιχμής εδώ και λίγες ημέρες αποτελούν οι τοποθετήσεις της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα σε Ιόνιο και Αιγαίο που εξαγγέλθηκαν από τον Έλληνα πρωθυπουργό στο πλαίσιο του "Our Ocean Conference", παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιλέγει να διατηρήσει χαμηλούς του τόνους επί ενός αδιαμφισβήτητου δικαιώματος της χώρας μας. Αντίστοιχη στάση ωστόσο, δεν τηρεί και η απέναντι πλευρά, με την Άγκυρα να κλιμακώνει σε λεκτικό επίπεδο και να επανέρχεται συνεχώς στο ζήτημα με τελεσίγραφα προς την Αθήνα.

Σε αυτό το κλίμα τοποθετήθηκε εκ νέου ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ, Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος ισχυρίστηκε πως με αυτή της την ενέργεια η Ελλάδα "σαμποτάρει" τη διαδικασία ομαλοποίησης των σχέσεων των δύο χωρών, καλώντας τη χώρα μας να μην "εγκαταλείψει τον δρόμο της διπλωματίας", ενώ πρόσθεσε πως "η Τουρκία δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προσέγγιση για την ανακήρυξη αυτού του Θαλάσσιου Πάρκου". "Εκτιμούμε ότι η ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων αποτελεί αναμφίβολα μια κατάσταση που αφενός σαμποτάρει αυτή τη διαδικασία ομαλοποίησης και αφετέρου εκμεταλλεύεται την περιβαλλοντική ευαισθησία μέσω μιας μονομερούς επίσπευσης" ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τσελίκ. "Εκφράζουμε για άλλη μια φορά απευθυνόμενοι στην Ελλάδα ότι δεν πρέπει να εγκαταλείψει τον δρόμο της διπλωματίας, ότι δεν πρέπει να γίνουν βήματα που θα βλάψουν την εξομάλυνση και πως σε αυτό το πλαίσιο η Τουρκία δε θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προσέγγιση για την ανακήρυξη αυτού του Θαλάσσιου Πάρκου" σημείωσε ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ερντογάν.

Προειδοποιήσεις, τις οποίες η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά διαμηνύοντας πως "η Ελλάδα ασκεί εξωτερική πολιτική χωρίς καμία διάθεση υποχώρησης στα κυριαρχικά της δικαιώματα". Το τόνο έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας εις διπλούν σε ένα εικοσιτετράωρο, ανακόπτοντας τις τουρκικές αβάσιμες αιτιάσεις τις οποίες σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ χαρακτήρισε απαράδεκτες και ασόβαρες τονίζοντας ότι "Με αυτούς τους μαξιμαλισμούς η Τουρκία αυτοαναιρείται και πρέπει να αντιληφθεί ότι η Ελλάδα έχει συγκεκριμένα δικαιώματα στο Αιγαίο που προκύπτουν από το Διεθνές Δίκαιο".



Το μήνυμα προς την Άγκυρα έκανε ακόμη πιο σαφές ο κ. Δένδιας και από το βήμα του 1ου Συνεδρίου Θαλάσσιας Ασφάλειας με θέμα "Οι διαστάσεις της θαλάσσιας ασφάλειας, και ο ρόλος τους στην ελευθεροπλοΐα". Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπενθύμισε ότι "στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο υπάρχει ένας τουρκικός αναθεωρητισμός, ο οποίος δεν δέχεται την UNCLΟS ως κανόνα επιλύσεως της διαφοράς με την Ελλάδα, αλλά γενικά ως κανόνα επίλυσης των διεθνών διαφορών. Θεωρεί ότι μπορεί να δημιουργηθεί στην ευρύτερη περιοχή ένα sui generis δίκαιο, το οποίο να υπηρετεί τα συμφέροντά της".



Η ελληνική θέση είναι η εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και η εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, με τις λύσεις που αυτό προσφέρει, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σημειώνοντας πως "μια τέτοια θέση αφενός μεν επιλύει τις περισσότερες διεθνείς διαφορές και αμφισβητήσεις, θα έλυνε και αν η Τουρκία συμφωνούσε να συνυπογράψει την UNCLΟS, παραδείγματος χάρη, το 95% της διαφοράς μας με την Τουρκία διά μιας" πρόσθεσε.

Προστιθέμενη αξία αποκτά αυτόματα το νέο κλίμα που δημιουργείται με ευθύνη της Άγκυρας, όπως σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές, από το γεγονός ότι σε λίγες μέρες, στις 22 Απριλίου έρχεται στην Αθήνα η τουρκική αποστολή για τον επόμενο γύρο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), ενώ θα ακολουθήσει στις 26 Απριλίου η συνάντηση για τη θετική ατζέντα που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, δε, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αναφορά στα ζητήματα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ, με τις ίδιες πηγές να επισημαίνουν ότι πρέπει να εμπεδωθεί ένα κλίμα αμοιβαίας ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης και να υπάρχει αμοιβαία κατανόηση στις αρχές που θα πρέπει να διέπουν τον διάλογο.

Σε παράλληλο επίπεδο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διεξάγονται συζητήσεις και για τις ευρωτουρκικές σχέσεις, επί τη βάσει της έκθεσης προόδου, που έχει συντάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφερόμενος σχετικά ο Έλληνας πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, δήλωσε "προς το παρόν ικανοποιημένος από τα συμπεράσματα στα οποία έχουμε καταλήξει και αναγνωρίζουν το γεγονός ότι μπορεί οι σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας να προοδεύσουν, αλλά πάντα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια". Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε επίσης – κατόπιν απόλυτης συνεννόησης με την Κυπριακή Δημοκρατία την ικανοποίησή του και "για το γεγονός ότι υπάρχει ρητή αναφορά η οποία συνδέει την πρόοδο των ευρωτουρκικών σχέσεων και με την πρόοδο η οποία μπορεί να γίνει στο ζήτημα του Κυπριακού επί τη βάσει των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας οι οποίες και καθορίζουν το μόνο πλαίσιο βάσει του οποίου μπορεί να επιλυθεί το Κυπριακό ζήτημα και βέβαια εκφράζοντας κι εμείς την προσδοκία μας είναι αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται υπό τη νέα απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ να αποδώσει τελικώς καρπούς".

