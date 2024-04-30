Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ), εκτίμησε και φέτος το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού για το 2024, με τιμές τόσο από αλυσίδες Supermarkets όσο και από ειδικευμένα καταστήματα τροφίμων λιανικής (πχ ζαχαροπλαστεία, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία κλπ), καθώς και από τη Βαρβάκειο αγορά.

Η εκτίμηση του κόστους για το φετινό πασχαλινό τραπέζι (6-8 ατόμων) κυμαίνεται από 89,04 έως 130,04 ευρώ.

Με άλλα λόγια, οι καταναλωτές που θα προβούν στις ίδιες αγορές με πέρυσι από αντίστοιχα καταστήματα θα αντιμετωπίσουν μεταβολή της τάξης του 16,3% έως 19,3% σε σύγκριση με το 2023.



Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι για λόγους συγκρισιμότητας των δεδομένων, με τις προηγούμενες ετήσιες έρευνες του ΙΝΕΜΥ για την εκτίμηση του κόστους του πασχαλινού τραπεζιού, συμπεριλαμβάνονται και οι τιμές των αγαθών που εντάσσονται στο «πασχαλινό εορταστικό καλάθι» αλλά κα στο «καλάθι του νοικοκυριού».

Επισημαίνεται ότι: α) Η καταγραφή των τιμών είναι ενδεικτική και δεν αντανακλά πλήρως το επίπεδο των τιμών σε πανελλαδικό επίπεδο, β) Στην καταγραφή εξαιρέθηκαν τα προϊόντα που διατίθενται με το καθεστώς των προσφορών (προωθητικών ενεργειών), γ) Για την αποτύπωση της μίας αντιπροσωπευτικής τιμής ανά προϊόν χρησιμοποιήθηκαν σταθμισμένοι (και μη) μέσοι όροι, δ) Ο υπολογισμός του κόστους έγινε με βάσει ένα είδος κρέατος και ε) Κατά την εκτίμηση εξαιρέθηκαν οι ακραίες τιμές.

