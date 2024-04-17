Για τις κρίσιμες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στο κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει τη χώρα μας, κλήθηκε να απαντήσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ.

«Δεν μπορώ να μπω σε πιθανολογίες. Αυτό που εύχομαι είναι να υπάρξει αποκλιμάκωση. Η πάγια θέση όλων των χωρών που διάκεινται φιλικά απέναντι στο Ισραήλ και καταδίκασαν την επίθεση του Ιράν εναντίον του, δεν επιθυμούν τη διάχυση αυτού του πολέμου» τόνισε ο υπουργός και πρόσθεσε: «Οταν είσαι μερικές χιλιάδες μίλια από έναν πόλεμο δεν περιμένεις τίποτα καλό. Ηδη υπάρχουν επιπτώσεις στην οικονομία από την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα καθώς έχουν διαταραχθεί οι θαλάσσιες συγκοινωνίες .Το 60% δεν περνά από τη Διώρυγα του Σουέζ, προϊόντα λείπουν και στην Ευρώπη αυξάνονται οι τιμές».

Για τον τρόπο που το Ισραήλ αναχαίτισε τους πυραύλους του Ιράν ο κ. Δένδιας ερωτηθείς σχετικά είπε ότι μέσα στον σχεδιασμό μας υπάρχει η δημιουργία ενός αντιαεροπορικού συστήματος αναχαίτισης. «Η χώρα πρέπει να κλείσει» σημείωσε χαρακτηριστικά.«Παρατηρώντας τους πολέμους στην Ουκρανία, εκτιμήσαμε ότι η χώρα έπρεπε να αποκτήσει έναν αντιαεροπορικό και αντι- drone θόλο».

Μάλιστα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, ανέφερε ότι η Τουρκία έχει κάνει πολλά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. «Εμείς δεν το είδαμε πολύ νωρίς. Το σύστημα καινοτομίας, με εξαίρεση μικρές επιχειρήσεις, δεν εκτίμησε την κατάσταση, γι αυτό πρέπει να καλύψουμε τον χαμένο χρόνο, αλλά συγχρόνως να προχωρήσουμε με μεγάλα βήματα στη δημιουργία των θόλων», είπε και πρόσθεσε ότι δεν είναι κάτι που θα γίνει άμεσα.

«Υπάρχει προβλεφθείσα δαπάνη που εντάσσεται στην ατζέντα του 2030» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Νίκος Δένδιας.

Στην ερώτηση αν οι στρατιωτικές συμφωνίες που έχει υπογράψει η χώρα μας προβλέπουν στήριξη τόνισε ότι δεν υπάρχει άρθρο που να προβλέπει βοήθεια κατά συμμάχου στην βορειατλαντική συμμαχία.

«Η Ελλάδα δεν είναι επιθετική δύναμη αυτό που σχεδιάζει είναι να προασπίσει την επικράτεια, αλλά πρέπει να μπορεί να θωρακίσει τον εαυτό της. Στα αντι-αεροπορικά αυτό είναι εφικτό », σημείωσε μεταξύ άλλων, ο κ. Δένδιας.

Για τα θαλάσσια πάρκα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι αυτό που έκανε η Τουρκία δεν ήταν παραδεκτό. Δηλαδή στους Αντίπαξους όταν ψαρεύω πρέπει να τηλεφωνήσω στους Τούρκους αν μπορώ» και πρόσθεσε «αν είναι δυνατόν να ζητήσουμε την άδεια της Τουρκίας για να προστατεύουμε το περιβάλλον των Κυκλάδων».

Καταλήγοντας ο κ. Δένδιας είπε ότι η Τουρκία πρέπει να αντιληφθεί ότι η Ελλάδα έχει συγκεκριμένα δικαιώματα στο Αιγαίο που προκύπτουν από το Διεθνές Δίκαιο. Της αρέσουν καλώς δεν της αρέσουν καλώς». Για τα 12 μίλα είπε ότι υπάρχει πάγια θέση κυριαρχίας και η Ελλάδα θα το ασκήσει όταν το ελληνικό συμφέρον το επιβάλλει.



