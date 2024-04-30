Ο βασιλιάς Αμπντάλα Β’ της Ιορδανίας υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

Ο ιορδανός μονάρχης τόνισε επίσης πως πρέπει να αναληφθεί άμεσα δράση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα, με συνεχή ροή ιατρικής βοήθειας, τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για την επαρκή κάλυψη των αναγκών.

Επισημαίνοντας την ανάγκη προστασίας του άμαχου πληθυσμού, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τον αντίκτυπο που θα είχε ενδεχόμενη επίθεση του ισραηλινού στρατού στη Ράφα, προειδοποιώντας ότι οι καταστροφικές συνέπειες του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας θα μπορούσαν να εξαπλωθούν στη Δυτική Όχθη, στην Ιερουσαλήμ, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Υπογράμμισε ακόμη τη σημασία της υποστήριξης της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), χαρακτηρίζοντάς την «σανίδα σωτηρίας» για περίπου 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο βασιλιάς Αμπντάλα κάλεσε τις ΗΠΑ να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στις προσπάθειες με στόχο την επίτευξη βιώσιμης ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή, βασισμένης στη λύση των δύο κρατών.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η συνάντηση που προηγήθηκε μεταξύ του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και του επικεφαλής της ιορδανικής διπλωματίας Αϊμάν αλ Σάφαντι. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για την αποτροπή της πιθανολογούμενης επίθεσης του ισραηλινού στρατού στη Ράφα, καθώς και για την ανάγκη εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου με σκοπό τον τερματισμό της ισραηλινής κατοχής και την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

