Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απάντηση της Άγκυρας στον Νίκο Δένδια; Το μήνυμα του τουρκικού υπουργείου Άμυνας μετά τη συνέντευξη του υπουργού στον ΣΚΑΪ

Η Άγκυρα παραθέτει μια φωτογραφία με πολεμικά σκάφη σε ανάρτησή της στο X - Έρχεται μετά τις δηλώσεις του Ν. Δένδια στον ΣΚΑΪ, αλλά και αναφορές του πρωθυπουργού

Τουρκία

Απάντηση της Άγκυρας στον Νίκο Δένδια; Μια, περίπου, ώρα μετά τη συνέντευξη του υπουργού Άμυνας στον ΣΚΑΪ, στην οποία έκανε αναφορά για το θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανήρτησε στο X μήνυμα για τη «Γαλάζια Πατρίδα». Στη δημιουργία θαλάσσιου πάρκου είχε αναφερθεί και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Παραθέτοντας μια φωτογραφία με πολεμικά σκάφη, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη: «Οι Μπαρμπαρόσα της Γαλάζιας Πατρίδας». 

Σημειώνεται ότι ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στον ΣΚΑΪ για τα θαλάσσια πάρκα, τονίζοντας ότι αυτό που έκανε η Τουρκία δεν ήταν παραδεκτό. Δηλαδή στους Αντίπαξους όταν ψαρεύω πρέπει να τηλεφωνήσω στους Τούρκους αν μπορώ» και πρόσθεσε «αν είναι δυνατόν να ζητήσουμε την άδεια της Τουρκίας για να προστατεύουμε το περιβάλλον των Κυκλάδων».

Ο κ. Δένδιας διεμήνυσε ότι η Τουρκία πρέπει να αντιληφθεί ότι η Ελλάδα έχει συγκεκριμένα δικαιώματα στο Αιγαίο που προκύπτουν από το Διεθνές Δίκαιο. Της αρέσουν καλώς, δεν της αρέσουν καλώς». Για τα 12 μίλα είπε ότι υπάρχει πάγια θέση κυριαρχίας, και η Ελλάδα θα την ασκήσει όταν το ελληνικό συμφέρον το επιβάλλει.

«Θα δημιουργήσουμε δύο επιπλέον μεγάλα θαλάσσια εθνικά πάρκα, ένα στο Ιόνιο και ένα στο Αιγαίο, αυξάνοντας το μέγεθος των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών μας κατά 80% και καλύπτοντας περίπου το 1/3 των χωρικών θαλάσσιων υδάτων μας» ξεκαθάρισε από πλευράς του ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην 9η διεθνή διάσκεψη «Our Ocean Conference».

Θα απαγορεύσουμε την αλιεία με μηχανότρατες στα εθνικά θαλάσσια πάρκα μας έως το 2026 και σε όλες τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές έως το 2030,  υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: γαλάζια πατρίδα Τουρκία Μανώλης Κωστίδης Νίκος Δένδιας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark