Σκυλακάκης: Το μέλλον ανήκει στις επόμενες γενιές και γι αυτές πρέπει να πετύχουμε

Ολοκληρώθηκε απόψε η 9η Διάσκεψη Our Ocean Conference που πραγματοποιήθηκε χθες και σήμερα στην χώρα μας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Όπως σημείωσε η Ειδική Απεσταλμένη του πρωθυπουργού για τους Ωκεανούς, Συντονίστρια "Our Oceans Conference 2024", βουλευτής Ηλείας της Ν.Δ. και πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, περισσότερες από 119 χώρες συμμετείχαν και συνέβαλαν με 469 νέες δεσμεύσεις ύψους πάνω από 11.3 δισεκατομμύρια δολάρια. Συνολικά, σε 2600 ανέρχονται οι δεσμεύσεις, αξίας περίπου 140 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από την 1η διάσκεψη "Our Ocean Conference" έως σήμερα, όπως τόνισε η κ. Αυγερινοπούλου.

«Έχουμε αποδείξει ότι μαζί μπορούμε σίγουρα να ξεκλειδώσουμε την προοπτική που κρύβουν οι ωκεανοί προκειμένου να εξασφαλίσουμε ένα βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον για όλους», επισήμανε η κ. Αυγερινοπούλου.



Η συνεργασία αποτελεί το μήνυμα που στέλνει η 9η Διάσκεψη για τους Ωκεανούς (Our Ocean Conference), όπως ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης, τονίζοντας ότι οι Ωκεανοί αποτελούν το «μεγαλύτερο κοινό όλων στην Γη». « Το συνέδριο ήταν επιτυχημένο. Και αυτό δεν είναι κομπλιμέντο για εμάς αλλά για όλους τους συμμετέχοντες, κυρίως λόγω του πνεύματος που δημιουργήθηκε στην Αθήνα. Νομίζω ότι αυτό το πνεύμα μπορούμε να το περάσουμε στον επόμενο διοργανωτή, την Νότια Κορέα», επισήμανε.



«Θα ήθελα να τελειώσω υπενθυμίζοντας μας ότι το μέλλον δεν ανήκει σε εμάς αλλά στα παιδιά, τα εγγόνια μας και τις επόμενες γενιές και γι' αυτές πρέπει να πετύχουμε», κατέληξε ο κ. Σκυλακάκης.

Για την 10η Διάσκεψη για τους Ωκεανούς που θα πραγματοποιηθεί στη Νότια Κορέα μίλησε ο υφυπουργός Ωκεανών και Αλιείας της Δημοκρατίας της Κορέας, Myeong-dal Song. Όπως τόνισε, αναγνωρίζουν τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας καθώς και της ανάγκης να αντιμετωπίσουν όλοι μαζί τις παγκόσμιες αλλαγές. «Όλο και περισσότερες χώρες αναγνωρίζουν τη σημασία των Ωκεανών. Κατανοούμε ότι είναι σημαντικό να λάβουμε δράση», σημείωσε και υπογράμμισε ότι το σλόγκαν της 10ης Διάσκεψης "Our Ocean Conference" είναι « ο ωκεανός μας, η δράση μας»

