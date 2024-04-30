Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες έκρουσε για ακόμη μια φορά σήμερα τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με το ενδεχόμενο επίθεσης του ισραηλινού στρατού στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, υπογραμμίζοντας ότι θα ισοδυναμούσε με «ανεπίτρεπτη κλιμάκωση».

«Μια στρατιωτική επίθεση στη Ράφα θα αποτελούσε ανεπίτρεπτη κλιμάκωση, θα προκαλούσε τον θάνατο χιλιάδων άλλων αμάχων και θα υποχρέωνε εκατοντάδες χιλιάδες να τραπούν σε φυγή», είπε ο Γκουτέρες σε δημοσιογράφους, απευθύνοντας έκκληση στις ισραηλινές αρχές να μην υλοποιήσουν το σχέδιό τους.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ συμπλήρωσε ότι μια τέτοια επίθεση θα είχε «καταστροφικό αντίκτυπο στους Παλαιστινίους της Γάζας και σοβαρές επιπτώσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή».

«Όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και πολλά άλλα κράτη έχουν εκφράσει ξεκάθαρα την αντίθεσή τους σε μια τέτοια (στρατιωτική) επιχείρηση. Καλώ όσους έχουν επιρροή στο Ισραήλ να κάνουν τα πάντα προκειμένου να την αποτρέψουν», συμπλήρωσε.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύτηκε ότι ο στρατός του θα εισέλθει στη Ράφα ανεξαρτήτως εάν επιτευχθεί συμφωνία για προσωρινή εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας. Η Ράφα θεωρείται από τον ισραηλινό στρατό ως το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα.

«Η σκέψη ότι θα σταματήσουμε τον πόλεμο πριν από την επίτευξη όλων των στόχων μας είναι εκτός συζήτησης. Θα εισέλθουμε στη Ράφα και θα εξαλείψουμε όλες τις ταξιαρχίες της Χαμάς, με ή χωρίς συμφωνία (εκεχειρίας), προκειμένου να επιτύχουμε την ολοκληρωτική επικράτηση», είπε ο Νετανιάχου σε συγγενείς ομήρων στην Ιερουσαλήμ.

Σε μικρή απόσταση από τα αιγυπτιακά σύνορα, στη Ράφα έχουν βρει καταφύγιο σχεδόν ενάμιση εκατομμύριο Παλαιστίνιοι που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για να γλιτώσουν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, μετά το ξέσπασμα του πολέμου που πυροδότησε η άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ εξέφρασε επίσης την έντονη ανησυχία του σχετικά με την ανακάλυψη ομαδικών τάφων στα δύο μεγαλύτερα νοσοκομεία της Λωρίδας της Γάζας και ζήτησε από τις ισραηλινές αρχές να επιτρέψουν τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

