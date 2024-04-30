Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ επιβεβαίωσε σήμερα ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον «τα πάει καλά», αναφερόμενος στο ζήτημα της υγείας της το οποίο έχει συγκεντρώσει παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Λίγο μετά την επίσκεψή του στο κέντρο πρόληψης αυτοκτονιών James' Place στο Νιούκαστλ, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ συνομίλησε με δημοσιογράφους και βασιλικούς ανταποκριτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το φιλανθρωπικό ίδρυμα για να τον συναντήσουν.

Prince William gives an update on Kate and the kids pic.twitter.com/ZH63bi8zx1 — Daily Mail Online (@MailOnline) April 30, 2024

Όπως ήταν αναμενόμενο, μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για την σύζυγό του, Κέιτ Μίντλετον και την οικογένειά τους, αφού πριν λίγο καιρό έγινε γνωστό ότι διαγνώστηκε με καρκίνο.

Η 60χρονη Τζούλι Κέιν, απευθυνόμενη στον πρίγκιπα Ουίλιαμ, τον ρώτησε: «Σε πειράζει να ρωτήσω πώς είναι η γυναίκα και τα παιδιά σου;».

Εκείνος τότε, της απάντησε: «Όλα καλά, ευχαριστώ. Πάμε καλά».

Στη συνέχεια, αντάλλαξε χειραψίες με τον κόσμο που τον περίμενε, ενώ φωτογραφήθηκε επίσης, με κάποιους.

Εν τω μεταξύ, ο πατέρας του, ο βασιλιάς Κάρολος επέστρεψε στα δημόσια καθήκοντα, κάνοντας την πρώτη δημόσια εμφάνισή του σε αντικαρκινικό νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

