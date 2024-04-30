Πιθανή εξαγορά της United Group BV (μητρική εταιρεία της ελληνικής Nova) φέρεται να εξετάζει η Emirates Telecommunications Group Co., καθώς στα σχέδιά της περιλαμβάνεται η περαιτέρω εξάπλωσή της εκτός της τοπικής αγοράς της, όπως δήλωσαν πηγές με γνώση της διαδικασίας, αναφέρει το Bloomberg.

Η E&, όπως είναι γνωστός ο τηλεπικοινωνιακός όμιλος του Άμπου Ντάμπι, βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης μιας πιθανής εξαγοράς της United Group, δήλωσαν οι ίδιες πηγές οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν. Τον έλεγχο της United Group έχει η BC Partners, επικεφαλής της οποίας είναι ο Νίκος Σταθόπουλος.

H BC Partners, η οποία από την πλευρά της συνεργάζεται με συμβούλους ώστε να διερευνήσει την πιθανότητα πώλησης της United Group, ενδέχεται να αποτιμήσει την εταιρεία στα περίπου 8 δισ. ευρώ. Η επίσημη διαδικασία πώλησης είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε πολύ πρώιμο στάδιο και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο η εταιρεία να πουληθεί σε τμήματα σε διάφορους αγοραστές. Σε κάθε περίπτωση, καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, δεν είναι βέβαιο ότι θα καταλήξουν σε συμφωνία. Εκπρόσωπος της BC Partners αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ εκπρόσωπος της E& δήλωσε πως καθώς η εταιρεία είναι εισηγμένη ενημερώνει την αγορά για κάθε εξέλιξη, αλλά “σε αυτό το στάδιο” δεν υπάρχει προσφορά για την United Group, αναφέρει το Bloomberg.

Σημειώνεται πως η United Group, εκτός από την Ελλάδα, έχει επίσης δραστηριότητες σε Βουλγαρία, Σερβία, Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Μαυροβούνιο.

Πέρυσι, η E& συμφώνησε στην εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου περιουσιακών στοιχείων του PPF Telecom Group σε Βουλγαρία, Ουγγαρία, Σερβία και Σλοβακία. Επίσης, ελέγχει σημαντικό ποσοστό στο εισηγμένο στο χρηματιστήριο του Λονδίνου Vodafone Group Plc.

Η BC Partners απέκτησε την United Group το 2019 από το fund KKR & Co.

Τι δήλωσε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Νίκος Σταθόπουλος

Ο επικεφαλής της BC Partners μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών (πραγματοποιήθηκε 10/4 - 15/4) αναφέρθηκε στην πώληση της United Group. Οπως είπε είχαν αποσταλεί Non Disclosure Agreements (NDA) σε 30 υποψήφιους επενδυτές, ενώ συμπλήρωσε πως υπάρχει ενδεχόμενο οι εταιρείες της United Group να πουληθούν και μεμονωμένα και όχι ως ενιαίος όμιλος.

Πηγή: skai.gr

