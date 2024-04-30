Μετ' εμποδίων θα γίνονται αύριο οι μετακινήσεις λόγω της απεργίας της Πρωτομαγιάς.

Με στάσεις εργασίας θα λειτουργήσει το Μετρό τη Μ. Τετάρτη 1η Μάη, το οποίο θα κινείται από τις 9 πμ έως τις 9 μμ το βράδυ (μπλε και κόκκινη γραμμή).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ), προκηρύσσεται στάση εργασίας την 1η Μαΐου από τις 06:00 έως 09:00 το πρωί και από τις 21:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας το βράδυ.

Ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος (πράσινη γραμμή) θα λειτουργεί από τις 9 πμ ως τις 5 μμ.

Τα λεωφορεία έχουν στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9 π.μ. και ακολούθως από τις 9 μ.μ. έως τη λήξη της βάρδιας θα συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά τη Μεγάλη Τετάρτη οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΑ. Συνεπώς, τα λεωφορεία θα κινηθούν στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα.

Πώς θα κινηθούν τα τρένα την Πρωτομαγιά

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω δρομολόγια με προσωπικό ασφαλείας:

·Στο τμήμα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα: 52,53,56 και 57

·Στο τμήμα Λάρισα - Θεσσαλονίκη - Λάρισας: 1591,1592,2593,2594,1597 και 1598

·Στο τμήμα Πειραιάς - Κιάτο - Πειραιάς: 1300,1305,1318,1323,1326 και 2301

·Στο τμήμα Πειραιάς - Αεροδρόμιο - Πειραιάς: 1206,1207,1222,1223,1230 και 1231

·Στο τμήμα Αθήνα - Χαλκίδα - Αθήνα: 1532,1535,1550,1553,2530 και 2533

Στο τμήμα Κιάτο - Πάτρα - Κιάτο θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των λεωφορείων:

Από Πάτρα C15 (14:25) και C23 (18:25)

Από Κιάτο C14 (16:05) και C24 (20:05)

Επίσης, λόγω της απεργίας τροποποιούνται τα παρακάτω δρομολόγια:

Στο τμήμα Πειραιάς-Κιάτο-Πειραιάς:

Σήμερα, Μ. Τρίτη (30/4), οι αμαξοστοιχίες 2302 και 2304 θα πραγματοποιήσουν το δρομολόγιο τους από Πειραιά προς Άνω Λιόσια με τρένο και στο τμήμα 'Ανω Λιόσια - Κιάτο θα υποκατασταθούν με λεωφορεία.

Στο τμήμα Αθήνα-Χαλκίδα-Αθήνα:

Την Μ. Τρίτη 30.04.2024 η αμαξοστοιχία 2534 θα εκτελεστεί από Αθήνα προς Αφίδναι με τρένο και στο τμήμα Αφίδναι - Χαλκίδα θα υποκατασταθεί με λεωφορείο. Επίσης, η αμαξοστοιχία 2539 στο τμήμα Χαλκίδα - Οινόη θα υποκατασταθεί με λεωφορείο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια το επιβατικό κοινό μπορεί να συμβουλευτεί τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων (https://tickets.hellenictrain.gr/), την εφαρμογή της Hellenic Train για κινητές συσκευές (HellenicTrain App), ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία αύριο 1η Μαΐου καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία αποφάσισε τη συμμετοχή της στην πανελλαδική - πανεργατική 24ωρη απεργία που προκήρυξε η ΓΣΕΕ.

Η απεργία που αφορά όλες τις κατηγορίες πλοίων πανελλαδικά θα αρχίσει στις 00.01 ώρα τα ξημερώματα της Τετάρτης 1-5-2024, και θα λήξει στις 24.00 της ίδιας ημέρας.

«Οι Ναυτεργάτες για άλλη μια φορά αποτίουν και φέτος φόρο τιμής, σεβασμού και μνήμης στην εμβληματική ημέρα που άλλαξε στην κυριολεξία τον ρου της ιστορίας και είναι ταυτισμένη και συνυφασμένη με τους πολύμορφους αγώνες όλων των Εργαζομένων στην Χώρα μας και σε ολόκληρο τον κόσμο» αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το συνδικαλιστικό σωματείο των ναυτικών.

Η ΠΝΟ ζητεί την απορρόφηση όλων των ανέργων ναυτικών, την εξάλειψη της μαύρης ανασφάλιστης εργασίας, την εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων και την άμεση κατάργηση όλων των αντεργατικών διατάξεων.

Επισημαίνει επίσης ότι πρέπει επιτέλους να τεθεί φραγμός στη συνεχή παραβίαση των νόμιμων ωραρίων και ορίων απασχόλησης των Ναυτικών, να καταργηθούν άμεσα οι μειωμένες οργανικές συνθέσεις και να καθιερωθούν νέες που να ανταποκρίνονται πραγματικά στις σύγχρονες ανάγκες.

Επίσης κρίνει ως επιβεβλημένη και άμεση την αναβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

