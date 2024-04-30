Survivor 2024: «Στόχος μου να φέρνω 2 νίκες σε κάθε αγώνα», λέει η Δώρα

«Στόχος μου να φέρνω 2 νίκες σε κάθε αγώνα» τόνισε στο σημερινό επεισόδιο του Survivor 2024 στον Σκάι η Δώρα.

Η παίκτρια θέλει να κάνει ότι μπορεί για την ομάδα της και για αυτό θα προσπαθεί, όπως δηλώνει, κάθε φορά.

«Όλα τα παιδιά είναι αποφασισμένα και είμαστε όλοι μαζί αποφασισμένοι να πάρουμε αυτή τη νίκη που θα μας φέρει τον έναν πόντο για να φτάσουμε πιο κοντά στο μεγάλο έπαθλο», είπε μεταξύ άλλων.

Πηγή: skai.gr

