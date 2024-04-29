Τις επόμενες κινήσεις τους μελετούν οι ανακριτές της υπόθεσης της εγκληματικής δράσης οπαδών, η οποία ευθύνεται για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των συλληφθέντων στη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

Πλέον οι δικαστικές αρχές μελετούν τη χιλιάδων σελίδων δικογραφία, η οποία περιγράφει εγκληματική δράση συνολικά 167 κατηγορούμενων, και θεωρείται βέβαιο ότι τις επόμενες ημέρες θα προχωρήσουν σε έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, προκειμένου να βρεθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης όλοι όσοι εμπλέκονται στη δολοφονία και σε άλλες εγκληματικές πράξεις.

Ενώπιον των ανακριτών απολογήθηκαν, σε μία μαραθώνια διαδικασία το Σάββατο και την Κυριακή, 63 κατηγορούμενοι, ενώ την Παρασκευή είχαν απολογηθεί όσοι είχαν κατηγορίες για ναρκωτικά με τρεις από αυτούς να έχουν οδηγηθεί στη φυλακή.

Συνολικά προφυλακιστέοι για την εγκληματική οργάνωση κρίθηκαν 12 κατηγορούμενοι, κάποιοι εκ των οποίων έχουν, με βάση τη δικογραφία, ηγετικό ρόλο στη δομή των οργανωμένων οπαδών και τους αποδίδεται και ηθική αυτουργία στη δολοφονία του αστυνομικού σε επεισόδια που προκάλεσαν έξω από το κλειστό γήπεδο στον Ρέντη στις 7 Δεκεμβρίου.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, που αφορούν υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση παρακολούθησης αγώνων και συμμετοχής σε αθλητικούς συνδέσμους.

