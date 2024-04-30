Οι ρατσιστικές κραυγές που ακούστηκαν απ’ την εξέδρα του «Metropolitano» εναντίον του Νίκο Γουίλιαμς στον αγώνα της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, είχαν ως συνέπεια την τιμωρία των «ριχιμπλάνκος».

Συγκεκριμένα τα πειθαρχικά όργανα του ισπανικού ποδοσφαίρου, επέβαλλαν ποινή κλεισίματος για δύο αγωνιστικές της κερκίδας απ’ την οποία ακούστηκαν οι ρατσιστικές κραυγές, κατά του Ισπανού διεθνούς εξτρέμ κι οδήγησαν στη διακοπή του αγώνα για λίγα λεπτά στο πρώτο ημίχρονο, προκειμένου να γίνει η καταγραφή τους.

Από εκεί και πέρα η «Ατλέτι» τιμωρήθηκε και με χρηματικό πρόστιμο 20.000 ευρώ, ενώ βάσει των κανονισμών, η ομάδα της Μαδρίτης θα πρέπει να ετοιμάσει ένα μήνυμα καταδίκης ρατσιστικών συμπεριφορών, βίας, ξενοφοβίας και μη ανοχής στο ποδόσφαιρο.

