Πρώτη με προβάδισμα 18,7 ποσοστιαίων μονάδων δείχνει τη Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές η δημοσκόπηση της Marc για το Πρώτο Θέμα. Η ΝΔ, που παρουσιάζει συσπείρωση των παλαιών της ψηφοφόρων σε ποσοστό 69,2%, αναμένεται να βρεθεί στο 33,4%, αφήνοντας σαφώς πίσω τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, με συσπείρωση της τάξης του 52,8%, ανεβαίνει στο 14,7%, που υπολείπεται τόσο από το 17,83% που συγκέντρωσε ο Αλέξης Τσίπρας στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές όσο, πολύ περισσότερο, από το 23,75% των ευρωεκλογών του Μαΐου του 2019.

Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ η εκτίμηση είναι ότι θα κινηθεί πέριξ του 11,4%, που είναι πολύ κοντά στο 11,84% των προηγούμενων βουλευτικών εκλογών, αλλά μεγαλύτερο από το 7,72% που είχε η Χαριλάου Τρικούπη στις τελευταίες ευρωεκλογές. Κερδισμένοι της αναμέτρησης θα είναι η Ελληνική Λύση, εφόσον επιβεβαιωθεί η εκτίμηση για ποσοστό 9,8%, το ΚΚΕ, που υπολογίζεται να φτάσει στο 8,5%, καθώς και η Πλεύση Ελευθερίας, εφόσον φτάσει στο 5,3%.

Χαμηλότερα, αλλά πάνω από το όριο του 3%, κινείται η Νίκη, που υπολογίζεται να φτάσει στο 3,4%, και είναι το έβδομο και τελευταίο που περνά τον πήχη της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης και μπορεί να ελπίζει στην εκλογή ευρωβουλευτή. Κάτω από τον ίδιο πήχη φαίνεται να περνούν η Νέα Αριστερά με 2,5%, το ΜέΡΑ25 με 2,4%, η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου με 2,2% και οι Δημοκράτες του Ανδρέα Λοβέρδου με 1,7%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.