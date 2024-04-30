Kαταγγελίες από Βόλο: «Το 50% των κρεοπωλείων πουλά ρουμάνικα αρνιά για ντόπια»

Οι κτηνοτρόφοι στη Μαγνησία διαμαρτύρονται για αθέμιτο ανταγωνισμό με τη διάθεση του πασχαλινού οβελία στην αγορά, αφού αυτή, όπως λένε, έχει κατακλυστεί από ρουμάνικα αρνιά.

Οι έμποροι εκμεταλλευόμενοι τη νομοθεσία που βλέπει προαιρετική τη σφραγίδα προέλευσης του ζώου, φέρνουνε αρνιά από τη γειτονική χώρα και τα διανέμουν στα κρεοπωλεία ως ελληνικά.

Ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων κ. Τερζάκης δήλωσε πως στην αγορά του Βόλου στο 50% των κρεοπωλείων πωλούνται αφάγια εισαγωγής για ντόπια με 15,50-16 ευρώ το κιλό.

“Τα αγοράσανε κάτω από 9 ευρώ και τα πουλάνε 16 ευρώ το κιλό. Είναι απάτη και ζητήσαμε ελέγχους και για τις ελληνοποιήσεις και για την αισχροκέρδεια. Το 50% των κρεοπωλείων έτσι ανταποκρίνεται στις ανάγκες τπου Πάσχα και αυτό είναι εις βάρος των κτηνοτρόφων και των καταναλωτών. Δεν εχουμε δικαίωμα να δημοσιοποιήσουμε ονόματα, αλλά αυτό συμβαίνει. Ξεκινήσανε σήμερα οι ελέγχοι”. δήλωσε στα gegonota news.

Η τιμή πώλησης του ρουμάνικου αρνιού κυμαίνεται στα 4,5 ευρώ, καθώs οι Ρουμάνοι λόγω του ήπιου χειμώνα είχαν αρκετά διαθέσιμα αμνοερίφια και μάλιστα στα επιθυμητά -για την ελληνική αγορά- κιλά (8 με 10), με αποτέλεσμα στη Θεσσαλία οι έμποροι να κάνουν χρυσές δουλειές και οι κτηνοτρόφοι που έχασαν 80.000 ζώα από τις πλημμύρες να αφανίζονται.

