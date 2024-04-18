Νίκος Ανδρουλάκης: «Στις 9 Ιουνίου να αναδειχθεί ισχυρή και σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία »

«Πρέπει να αποδοκιμαστεί η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Πώς αξιοποίησε ο κ. Μητσοτάκης το 41% που του έδωσε ο λαός στις εθνικές εκλογές», ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, αργά χθες το βράδυ σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο τηλεοπτικό σταθμό Kontra24, προσδιορίζοντας έτσι το διακύβευμα των Ευρωεκλογών.

Ασκώντας δριμεία κριτική στη κυβέρνηση για την ακρίβεια, ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για υπερτετραπλάσια αύξηση πληθωρισμού στα τρόφιμα στην Ελλάδα τον Μάρτιο συγκριτικά με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για «ακρίβεια που σαρώνει τα πάντα κι έναν πρωθυπουργό τροχονόμο της ακρίβειας» Πρόσθεσε πώς απαιτείται «ισχυρή αποδοκιμασία των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας που έχουν φέρει νέες ανισότητες, συγκάλυψη, διαφθορά, σκάνδαλα, χάιδεμα στους ισχυρούς. Όσο δεν έχει έναν ισχυρό αντίπαλο ο κ. Μητσοτάκης, -σοβαρό, προγραμματικό-, τόσο θα κλιμακώνεται η αλαζονεία του».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέδειξε τη θέση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την υποψηφιότητα του Φρέντυ Μπελέρη με τη ΝΔ.

«Ως ευρωβουλευτής αγωνίστηκα να υπάρχει πάντα στον φάκελο της Αλβανίας η προστασία των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, να υπάρχουν τροπολογίες για τα ιδιοκτησιακά τους δικαιώματα. Έχουμε έναν Πρωθυπουργό, που ένα ζήτημα το οποίο έχει εθνικά χαρακτηριστικά, το χειρίζεται με έναν τρόπο που πρέπει να συζητήσουμε. Τα κίνητρα του κ. Μητσοτάκη που βάζει τον κ. Μπελέρη στο ψηφοδέλτιο, είναι εθνικά ή ευρωπαϊκά; Για εμένα δεν είναι ούτε εθνικά ούτε ευρωπαϊκά, είναι εκλογικά. Και θα έπρεπε να χειρίζεται αυτά τα θέματα με μεγαλύτερο σεβασμό. Τον κ. Μπελέρη τον έχει ανάγκη η μειονότητα ως δήμαρχο στη Χειμάρρα, αυτή έπρεπε να είναι η προτεραιότητα της κυβέρνησης. Αλλά μπροστά στην προσωπική και κομματική αγωνία του κ. Μητσοτάκη να σταματήσει τις διαρροές προς τα δεξιότερα κόμματα, έκανε αυτόν τον χειρισμό. Για εμένα τα κίνητρα δεν είναι ούτε εθνικά, ούτε ευρωπαϊκά, είναι καθαρά ψηφοθηρικά» σχολίασε αιχμηρά .

Δήλωσε αισιόδοξος για την επιτυχία του ΠΑΣΟΚ λέγοντας πώς θα είναι πολύ καλύτερα στην αριθμητική του πολιτικού συστήματος το βράδυ των ευρωπαϊκών εκλογών, είτε είναι η βάση οι προηγούμενες Ευρωεκλογές είτε οι προηγούμενες εθνικές εκλογές. «Εμένα, όμως, δεν μου φτάνει αυτό, γιατί θεωρώ προτεραιότητά μου να αγωνιστώ να υπάρχει στις 9 Ιουνίου το βράδυ ισχυρή και σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, το έχει ανάγκη ο τόπος και το πολίτευμά μας.Και, δεύτερον, η επιλογή αυτή να συνιστά και κυβερνητική επιλογή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Δεν συμβιβάζομαι, λοιπόν, με μια αριθμητική που μπορεί να με βολεύει. Ο τόπος έχει μεγάλες ανάγκες και θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις για να έχουμε το βράδυ της 9ης Ιουνίου μια ισχυρή και σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε την πρόταση του για τη διεξαγωγή debate των πολιτικών αρχηγών αφήνοντας σαφείς αιχμές κατα του Πρωθυπουργού και του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ.

«Γιατί το αρνείται ο κ. Μητσοτάκης; Γιατί ξέρει ότι αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Διαφθορά με τα Τέμπη, διαφθορά με τα emails, διαφθορά με τις υποκλοπές. Μιλάμε για μια κυβέρνηση που παράγει διαφθορά και συγκάλυψη και προφανέστατα ούτε ο κ. Κασσελάκης θέλει να έρθει στο debate γιατί δεν ξέρει τα ευρωπαϊκά θέματα» είπε σημειώνοντας την αφωνία του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόρριψη της κυβέρνησης της πρότασης για debate.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αποδοκίμασε τις αναφορές του κ. Κασσελάκη στην βάπτισή του με τα «μεταφυσικά σημάδια»,λέγοντας πώς είναι μάννα εξ ουρανού στον κ. Μητσοτάκη.

«Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Απαξιώνουν τη συζήτηση και δίνουν δύναμη στη Νέα Δημοκρατία να το παίζει ο σοβαρός κυρίαρχος πόλος. Θέλω ο ελληνικός λαός να κρίνει ποιος έχει επιφέρει ήττες στο σύστημα εξουσίας του κ. Μητσοτάκη. Αποκαλύπτω το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων το καλοκαίρι του 2022, άδειασε το μισό Μαξίμου. Παίρνω την πρωτοβουλία με την πρόταση δυσπιστίας πριν από μερικές εβδομάδες, ξαναφεύγουν δύο του συνεργάτες. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές οι δικές μας επιλογές επέφεραν επώδυνες ήττες στο σύστημα εξουσίας του κ. Μητσοτάκη», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Αναφερόμενος στην κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε: «Από την αρχή καταδικάσαμε τις τρομοκρατικές ενέργειες της Χαμάς στο Ισραήλ. Από την άλλη, εδώ, υπάρχει μια αντίδραση από τον Νετανιάχου που έχει οδηγήσει σε ένα σφαγείο στη Λωρίδα της Γάζας. Εμείς δεν μπορούμε να ταυτιζόμαστε απολύτως με τις πολιτικές του Νετανιάχου, διότι μέσα στις πολιτικές επιλογές που κάνει στην ευρύτερη περιοχή, είναι και το δικό του αυτοσυντήρητο. Και από την άλλη έχουμε μια χώρα, η οποία έχει μια στρατηγική - και μιλώ για το Ιράν - αποσταθεροποιητική για την ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή, προσπαθεί δια αντιπροσώπων να έχει έναν ευρύτερο ρόλο. Η Ελλάδα - όπως και το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών - πρέπει να έχει μια πολιτική η οποία θα είναι σταθερή προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.