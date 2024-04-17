Στο ζήτημα των θαλάσσιων πάρκων σε Ιόνιο και Αιγαίο που επιθυμεί να δημιουργήσει η ελληνική κυβέρνηση αναφέρθηκε σε νέες του δηλώσεις ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ, Ομέρ Τσελίκ, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Ο Ομέρ Τσελίκ σχολίασε πως με αυτή της την ενέργεια η Ελλάδα «σαμποτάρει» τη διαδικασία ομαλοποίησης των σχέσεων των δύο χωρών και ζητά να μην «εγκαταλείψει τον δρόμο της διπλωματίας». Παράλληλα, επισημαίνει ότι «η Τουρκία δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προσέγγιση για την ανακήρυξη αυτού του Θαλάσσιου Πάρκου».

«Εκτιμούμε ότι η ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων αποτελεί αναμφίβολα μια κατάσταση που αφενός σαμποτάρει αυτή τη διαδικασία ομαλοποίησης και αφετέρου εκμεταλλεύεται την περιβαλλοντική ευαισθησία μέσω μιας μονομερούς επίσπευσης» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τσελίκ.

«Εκφράζουμε για άλλη μια φορά απευθυνόμενοι στην Ελλάδα ότι δεν πρέπει να εγκαταλείψει τον δρόμο της διπλωματίας, ότι δεν πρέπει να γίνουν βήματα που θα βλάψουν την εξομάλυνση και πως σε αυτό το πλαίσιο η Τουρκία δε θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προσέγγιση για την ανακήρυξη αυτού του Θαλάσσιου Πάρκου» πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος.

Ολόκληρη η δήλωση του Ομέρ Τσελίκ:

«Αξιότιμοι φίλοι, θέλω να μοιραστώ μαζί σας ένα άλλο ζήτημα, όπως γνωρίζετε, πρόσφατα υπήρχε μια διαδικασία εξομάλυνσης μεταξύ ημών και της Ελλάδας, και μετά την επίσκεψη του Προέδρου μας, στην Ελλάδα αυτή η διαδικασία προχωρούσε με μια πολύ καλή δυναμική.

Ο Πρόεδρός μας από εκεί έκανε δηλώσεις του τύπου, "είμαστε δύο γειτονικές χώρες που μοιράζονται την ίδια θάλασσα και την ίδια γεωγραφία, και πως είναι φυσιολογικό να υπάρχουν προβλήματα και μεταξύ μας από τη στιγμή που υπάρχουν προβλήματα ακόμα και μεταξύ των αδελφών. Ας τα λύσουμε μεταξύ μας χωρίς να περιπλέξουμε άλλους."

Ωστόσο, την ώρα που συνεχιζόντουσαν με έναν όμορφο τρόπο όλες αυτές οι προσπάθειες εξομάλυνσης, υπήρξε ένα ανησυχητικό βήμα στις 16-17 Απριλίου, από την Ελλάδα, η οποία διοργανώντας ένα συνέδριο για τους "ωκεανούς" προσέγγισε μια στάση ανακήρυξης δύο περιοχών ως θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο και στο Ιόνιο

Εκτιμούμε ότι η ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων αποτελεί αναμφίβολα μια κατάσταση που αφενός σαμποτάρει αυτή τη διαδικασία ομαλοποίησης και αφετέρου εκμεταλλεύεται την περιβαλλοντική ευαισθησία μέσω μιας μονομερούς επίσπευσης.

Εκφράζουμε για άλλη μια φορά απευθυνόμενοι στην Ελλάδα ότι δεν πρέπει να εγκαταλείψει τον δρόμο της διπλωματίας, ότι δεν πρέπει να γίνουν βήματα που θα βλάψουν την εξομάλυνση και πως σε αυτό το πλαίσιο η Τουρκία δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προσέγγιση για την ανακήρυξη αυτού του Θαλάσσιου Πάρκου.

Ευελπιστούμε ότι θα ενεργήσουν με κοινή λογική και πως θα ενισχύουμε τη βούλησή μας για τη συνέχιση της διαδικασίας εξομάλυνσης.

Τη στιγμή που υπάρχουν τόσες πολλές συγκρούσεις και τόσα πολλά προβλήματα, στην περιοχή μας εμείς λέμε ότι η αντανάκλαση της πολιτικής του Προέδρου μας για τη μείωση των προβλημάτων και των εντάσεων σε ολόκληρη την περιοχή, ιδιαίτερα στα Βαλκάνια, στον Καύκασο, στην Κεντρική Ασία, στη Μέση Ανατολή και στη Μεσόγειο, θα πρέπει να φανεί και στο Αιγαίο και πως η Ελλάδα θα πρέπει να αποφύγει κάθε μορφής εκμετάλλευση».

Πηγή: skai.gr

