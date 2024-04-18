Επίσκεψη Τριαντόπουλου στην Ηλεία: «Προχωρά η προεργασία για το σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής με έμφαση στην Αρχαία Ολυμπία»

Την περιοχή της Ηλείας επισκέφθηκε τη Δευτέρα και την Τρίτη, 15 και 16 Απριλίου 2024, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές και την κρατική αρωγή, Χρήστος Τριαντόπουλος στο πλαίσιο της υλοποίησης του κυβερνητικού σχεδίου μετά τις φυσικές καταστροφές που έπληξαν την περιοχή κατά την προηγούμενη περίοδο, εστιάζοντας τόσο στο σκέλος της στήριξης και αποκατάστασης, όσο και στο σκέλος της ανάπτυξης της περιοχής.

«Η στενή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί όλη την προηγούμενη περίοδο με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης της Ηλείας συνεχίζεται με τον ίδιο ρυθμό, εστιάζοντας τόσο σε παρεμβάσεις για τη στήριξη και αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν από προηγούμενες φυσικές καταστροφές, όσο και στο σημαντικό εγχείρημα για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής με έμφαση την Αρχαία Ολυμπία. Προς αυτή την κατεύθυνση, συνεχίζεται και η προεργασία - στο πλαίσιο της Κυβερνητικής ΥποΕπιτροπής για την Ηλεία - των προτάσεων των Δήμων και της Περιφέρειας στη βάση της μελέτης της διαΝΕΟσις, αλλά και των αναγκών κάθε περιοχής. Παράλληλα, λοιπόν, με την υλοποίηση του σχεδίου στήριξης και αποκατάστασης της περιοχής, με δημοσιονομική επίπτωση που ξεπερνά τα 45 εκατ. ευρώ, προχωρά και η προεργασία για το σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής, εστιάζοντας στην επόμενη ημέρα και τις επόμενες γενιές. Και η συνεργασία με όλους συνεχίζεται», σημείωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Τριαντόπουλος κατά την επίσκεψή του στην Ηλεία.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Δευτέρας, στην Ολυμπία πραγματοποιήθηκε η διευρυμένη συνεδρίαση της κυβερνητικής υποεπιτροπής για τη στοχευμένη υποστήριξη των περιοχών της Ηλείας, σε συνέχεια της μελέτης της διαΝΕΟσις «Ηλεία 2030: Ανασυγκρότηση με Επίκεντρο την Αρχαία Ολυμπία». Στη συνεδρίαση υπό το συντονισμό του κ. Τριαντόπουλου και σε συνεργασία με τη διαΝΕΟσις, συμμετείχαν οι εμπλεκόμενοι γενικοί γραμματείς, ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, οι δήμαρχοι της Ηλείας, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, αλλά και υπηρεσιακοί παράγοντες. Κατά τη συνεδρίαση, παρουσιάστηκε η πορεία αξιοποίησης της μελέτης και διαβούλευσης επί αυτής με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης της Ηλείας, όπου κατά την παρούσα φάση συγκεντρώνονται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας οι προτάσεις και δη οι προτεραιότητες από όλους τους Δήμους της Ηλείας, σε συνέχεια και των σημαντικών αλλαγών στον αυτοδιοικητικό χάρτη της περιοχής μετά τις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές.

Στη συνέχεια, ο υφυπουργός επισκέφθηκε το δήμο Ανδραβίδας - Κυλλήνης και είχε συνάντηση εργασίας με τον δήμαρχο, κ. Ιωάννη Λέντζα, και στελέχη της δημοτικής αρχής στο δημαρχείο, όπου συζητήθηκαν τόσο η πορεία υλοποίησης έργων που - κατά την προηγούμενη περίοδο - έλαβαν έκτακτη χρηματοδότηση, στο πλαίσιο της αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές, όσο και μία σειρά από ζητήματα σε υποδομές και δίκτυα που προέκυψαν από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα. Την ίδια ημέρα, τη Δευτέρα, ο υφυπουργός παρευρέθηκε και στη διευρυμένη Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, η οποία και πραγματοποιήθηκε στον Πύργο.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης των Επιμελητηρίων της χώρας, ο κ. Τριαντόπουλος, σημείωσε την ιδιαίτερα στενή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με τα Επιμελητήρια της χώρας, τόσο κατά την υλοποίηση των σχεδίων στήριξης και αποκατάστασης σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, όσο και κατά την προώθηση σχεδίων ανάπτυξης σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως η Ηλεία, η Βόρεια Εύβοια, αλλά και άλλες περιοχές, υπογραμμίζοντας πως ο ρόλος των Επιμελητηρίων είναι κομβικός και καθοριστικός.

Την Τρίτη, 16 Απριλίου 2024, ο υφυπουργός επισκέφθηκε το δήμο Ζαχάρως και το δήμο Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, μαζί με τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ανδρέα Νικολακόπουλο, και τον γενικό γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρο Καμπούρη. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στο δημαρχείο Ζαχάρως, όπου με το δήμαρχο, Κώστα Μητρόπουλο, και με στελέχη της δημοτικής αρχής αναλύθηκαν τα ζητήματα που έχουν προκύψει στην περιοχή μετά από πρόσφατο σεισμό, ενώ επισκέφθηκαν και το δημοτικό στάδιο της πόλης, το οποίο και υπέστη ζημιές από την πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη εργασίας στο δημαρχείο Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, με τον δήμαρχο, Διονύσιο Μπαλιούκο, και μέλη της δημοτικής αρχής, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται σε ζητήματα αποκατάστασης ζημιών σε δίκτυα και υποδομές μετά από πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

