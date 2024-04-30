O ΣΥΡΙΖΑ θα παρουσιάσει νομοθετική πρόταση για τον τραπεζικό κλάδο

Συνάντηση με τον Γκίκα Χαρδούβελη, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) και μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΕΤ είχε σήμερα ο Νίκος Παππάς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τομεάρχης Οικονομικών και Οικονομίας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στα κόκκινα δάνεια, στις προμήθειες και στα επιτόκια των τραπεζών, στη δανειοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, στην υλοποίηση των προγραμμάτων στήριξης της Πολιτείας, στην ιδιωτικοποίηση των μετοχών του δημοσίου στις τράπεζες, κ.ά..

Ο Νίκος Παππάς, μετά τη συνάντηση, δήλωσε ότι πραγματοποιήθηκε ένας ειλικρινής διάλογος, κατά τον οποίο συζητήθηκε όλη η ατζέντα των θεμάτων που άπτονται του κλάδου, με κάθε πλευρά να παρουσιάζει τις θέσεις της και τις, προφανώς, διαφορετικές προσεγγίσεις της επί ζητημάτων που απασχολούν την οικονομία, την επιχειρηματικότητα, την κοινωνία. Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι «αναγνωρίζουμε πως οι τράπεζες κινούνται μέσα στο εποπτικό και νομοθετικό πλαίσιο, που έχει θέσει και θέτει η Πολιτεία».

«Ως ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία εγείραμε ζητήματα επί τριών διαφορετικών πυλώνων. Θέσαμε τα εξής:

1. Τα προβλήματα δανειοδότησης που αντιμετωπίζουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κάτι το οποίο θέτουμε επίμονα και για μακρό διάστημα, τονίζοντας ότι οι τραπεζικοί όροι αποκλείουν το 96% των ΜμΕ.

2. Την ανησυχία μας για την πορεία και την εξέλιξη των κόκκινων δανείων, τα οποία μπορεί να έχουν 'φύγει' από τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, αλλά συνεχίζουν να χαρακτηρίζουν και να επηρεάζουν την ελληνική επιχειρηματικότητα.

3. Η ήδη υψηλή κερδοφορία των τραπεζών επιτρέπει τη μείωση των προμηθειών και των επιτοκίων χορηγήσεων», είπε και πρόσθεσε:

«Τονίσαμε ότι το επόμενο διάστημα θα παρουσιάσουμε νομοθετική πρόταση για ζητήματα που άπτονται του τραπεζικού κλάδου».

Τέλος, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στη συζήτηση τέθηκε και το θέμα της ιδιωτικοποίησης των μετοχών που κατείχε το Δημόσιο στις τράπεζες, όπου καταγράφηκαν οι διαφορετικές θέσεις των δύο πλευρών, αλλά και το ζήτημα του αναβαλλόμενου φόρου, όπου μεταφέραμε την ανησυχία μας για το ύψος του.

«Βασική στόχευση όλων πρέπει να αποτελεί η λειτουργία εντός ενός πλαισίου και η λήψη αποφάσεων που θα προωθούν τη δίκαιη ανάπτυξη, που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη στήριξη των νοικοκυριών», σημειώνεται.

Στη συνάντηση, από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, συμμετείχαν επίσης, ο Βαγγέλης Πιλάλης, συντονιστής του Χρηματοπιστωτικού Τμήματος της Κ.Ε. του κόμματος και τραπεζικό στέλεχος, o Χρήστος Καραμούτσος, συντονιστής της Ν.Ε. Χρηματοπιστωτικού και τραπεζικό στέλεχος, ο Μανώλης Καπνισάκης, διευθυντής του γραφείου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Στέφανου Κασσελάκη, ο Δρ. Παναγιώτης Μελαχρινός, οικονομολόγος και διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Νίκου Παππά, ο Γιώργος Αναβαλόγλου, συνεργάτης του προέδρου του κόμματος, ο Αποστόλης Μακρυκώστας, συνεργάτης του Αλέκου Φλαμπουράρη, υπεύθυνου της Πολιτικής Γραμματείας για τον Χρηματοπιστωτικό Τομέα.

Από πλευράς της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών συμμετείχαν ο Αναστάσιος Αναστασάτος, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΕΤ και πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής της ΕΕΤ για Θέματα Οικονομικών Αναλύσεων και Προοπτικών του Τραπεζικού Κλάδου, αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Eurobank, ο Γιώργος Μαλιγιάννης, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΕΤ και πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής της ΕΕΤ για Θέματα Διαχείρισης μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPLs), γενικός διευθυντής μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της Εθνικής Τράπεζας, ο Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΕΤ και πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής της ΕΕΤ για Οικονομικά και Φορολογικά Θέματα, γενικός διευθυντής και Chief Financial Officer της Alpha Bank, η Χαρούλα Απαλαγάκη, πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής και acting γενική διευθύντρια της ΕΕΤ, και ο Βασίλης Παναγιωτίδης, ανώτερος διευθυντής της ΕΕΤ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

