Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν το απόγευμα της Τρίτης οι ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου και Κυπριακής Δημοκρατίας, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ ευχαρίστησε τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη για τη δουλειά που έχει καταβάλει με στόχο την αύξηση της παράδοσης πολύτιμης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας μέσω θαλάσσης, παράλληλα με την επείγουσα προτεραιότητα διανομής περισσότερης βοήθειας μέσω ξηράς.

Ο κ. Σούνακ εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για τον απόπλου του αποβατικού πλοίου του βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού RFA Cardigan Bay από την Κύπρο με προορισμό την περιοχή της Γάζας ώστε να συνδράμει την επιχείρηση κατασκευής πλωτής προβλήτα.

Από εκεί και πέρα, ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης και συμφώνησε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας πως πρόκειται για πανευρωπαϊκή πρόκληση που εντείνεται σε όλη την ήπειρο.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή και να συνεχίζουν να συνεργάζονται για την ενίσχυση των ιστορικών δεσμών μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Κύπρου και σε θέματα όπως το μεταναστευτικό, η Ουκρανία και η ευρύτερη περιφερειακή ασφάλεια.



