Το αυστριακό Κόμμα της Μπύρας θα συμμετάσχει στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές παρότι ακόμη απέχει αρκετά από τον στόχο χρηματοδότησής του, ανακοίνωσε σήμερα ο αρχηγός του.

Το κόμμα, το οποίο ιδρύθηκε περισσότερο ως αστείο το 2015 από τον γιατρό και μουσικό της ροκ Ντόμινικ Βλάζνι, συνιστά αυτή τη στιγμή πραγματική απειλή στερώντας ψήφους από άλλα κόμματα, κυρίως από εκείνα που επίσης βρίσκονται στα αριστερά, σε μια περίοδο κατά την οποία η ακροδεξιά έχει σαφές προβάδισμα, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.

Το κόμμα είχε συμμετάσχει στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές το 2019 και είχε εξασφαλίσει μόλις 0,1% των ψήφων, αλλά ο Βλάζνι κατέλαβε την τρίτη θέση στις προεδρικές εκλογές του 2022 με 8,3%. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν το ποσοστό της δημοτικότητάς του μεταξύ 5% και 7%.

Για να εισέλθει ένα κόμμα στο κοινοβούλιο χρειάζεται 4%.

"Ναι, το Κόμμα της Μπύρας θα είναι υποψήφιο στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Η υποστήριξη που έχουμε δεχτεί είναι σαρωτική. Αυτό μας δίνει το κίνητρο να συνεχίσουμε", ανέφερε σε ανακοίνωσή του στα μέσα ενημέρωσης ο 37χρονος Βλάζνι.

Τον Ιανουάριο, είχε πει ότι το αν θα ήταν το κόμμα υποψήφιο θα εξαρτάτο από το αν θα συγκέντρωνε τα απαραίτητα κονδύλια, κάτι που σκόπευε να κάνει αυξάνοντας τα μέλη του σε 20.000 από "περίπου 1.300 ενεργά μέλη" που ήταν στα τέλη του 2023.

Σήμερα παραδέχτηκε ότι απέχει ακόμη πολύ από αυτό τον στόχο ενόψει των εκλογών που είναι προγραμματισμένες για τον Οκτώβριο.

"Εχουμε εκπληρώσει πάνω από το μισό του στόχου χρηματοδότησης. Το ποτήρι μας είναι, να το πω έτσι, μισογεμάτο και διαρκώς γεμίζει κι άλλο", είπε ο Βλάζνι.

Το κόμμα έχει στο παρελθόν πραγματοποιήσει εκστρατεία για σοβαρά ζητήματα, αλλά και για άλλα λιγότερο σοβαρά, που ποικίλλουν από τη βελτίωση του δημοσίου συστήματος υγείας μέχρι την εγκατάσταση συντριβανιών μπύρας στη Βιέννη.

Σε αντίθεση με το χαλαρό, ριζοσπαστικό στυλ που προωθεί, οι πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις του Βλάζνι ήταν πολύ προσεκτικά μελετημένες. Μετά τη σημερινή σύντομη ανακοίνωσή του δεν δέχτηκε ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

