Δένδιας: Η εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου διαχρονική ελληνική θέση

Η ελληνική θέση είναι η εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και η εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, με τις λύσεις που αυτό προσφέρει. Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος συμμετείχε σήμερα, Τετάρτη 17 Απριλίου, στο 1ο Συνέδριο Θαλάσσιας Ασφάλειας με θέμα «Οι διαστάσεις της θαλάσσιας ασφάλειας, και ο ρόλος τους στην ελευθεροπλοΐα».

«Θεωρούμε ότι μια τέτοια θέση αφενός μεν επιλύει τις περισσότερες διεθνείς διαφορές και αμφισβητήσεις, θα έλυνε και αν η Τουρκία συμφωνούσε να συνυπογράψει την UNCLΟS, παραδείγματος χάρη, το 95% της διαφοράς μας με την Τουρκία διά μιας» πρόσθεσε.

«Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε ένα περιβάλλον δυσοίωνο, με έναν πόλεμο στα βορειανατολικά μας, ένα δεύτερο πόλεμο στα νοτιοανατολικά μας, μια τρίτη σύγκρουση στα ανατολικά μας και αναφέρομαι στο Νότιο Καύκασο, Αζερμπαϊτζάν-Αρμενία» εξήγησε ο κ. Δένδιας.

«Αν κοιτάξουμε τώρα τη θαλάσσια περιοχή γύρω μας, η Μαύρη Θάλασσα είναι κλειστή στην πραγματικότητα και ναρκοθετημένη, υπάρχει μόνο ένας μικρός δίαυλος παράκτιος δίπλα στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, για να υπηρετήσει κατά το δυνατόν τις εξαγωγές της Ουκρανίας, ιδίως τις εξαγωγές του σιταριού, κάτι που όμως πάρα πολύ ενδιαφέρει την παγκόσμια οικονομία, δεν είναι ένα ρωσοουκρανικό ζήτημα μόνο» επισήμανε.

«Στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο υπάρχει ένας τουρκικός αναθεωρητισμός, ο οποίος δεν δέχεται την UNCLΟS ως κανόνα επιλύσεως της διαφοράς με την Ελλάδα, αλλά γενικά ως κανόνα επίλυσης των διεθνών διαφορών. Θεωρεί ότι μπορεί να δημιουργηθεί στην ευρύτερη περιοχή ένα sui generis δίκαιο, το οποίο να υπηρετεί τα συμφέροντά της» συμπλήρωσε.

«Στην Ερυθρά Θάλασσα, υπάρχει αμφισβήτηση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, από μία οιονεί μη κρατική δύναμη, τους Χούθι, οι οποίοι θεωρούν ότι μπορούν τις όποιες απόψεις τους για οποιαδήποτε διαφορά στον πλανήτη να τις εξάγουν ως πρόβλημα, εμποδίζοντας την ελευθερία των συναλλαγών και άρα παρεμποδίζοντας σημαντικά την παγκόσμια οικονομία» ανέφερε.

Ως Ελλάδα, είπε, προσπαθήσαμε «να λύσουμε προβλήματα και λύσαμε ορισμένα» και πρόσθεσε: «Με τη συμφωνία για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη με την Ιταλία δώσαμε ένα παράδειγμα πώς μπορούν δύο χώρες να λύσουν μία διαφορά η οποία περιέχει και θέμα αλιευτικών δικαιωμάτων.

Το θέμα της αλιείας της κόκκινης γαρίδας, που διατηρούσε τις δύο χώρες σε αδυναμία επίλυσης επί μισό αιώνα. Με την Αίγυπτο, μετά από τριανταπέντε χρόνια διαπραγμάτευσης, όπου το ζήτημα επήρειας ή μη επήρειας επιλύθηκε κατά τον πλέον δίκαιο τρόπο, ανάμεσα σε δύο χώρες που απέκτησαν επίσης μια πολύ δυναμική σχέση μέσα από αυτή την επίλυση, μια σχέση που οδηγεί αυτή τη στιγμή στη δυνατότητα να έχουμε μια στρατηγική συμμαχία με την πιο σημαντική χώρα στη Βόρεια Αφρική και μια πολύ-πολύ σημαντική χώρα για τον αραβικό κόσμο».

Για την επιχείρηση «Ασπίδες» υπογράμμισε ότι είναι «η μεγαλύτερη επιχείρηση που έκανε ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι στη θάλασσα, οπουδήποτε».

«Η μεγαλύτερη», συμπλήρωσε, «στρατιωτική επιχείρηση που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ιστορία της, στα 70 χρόνια της ιστορίας της».

Η επιχείρηση έχει μεγάλο αριθμό χωρών συμμετοχής, «έχει πέντε φρεγάτες στη θάλασσα, πέντε διαφορετικών χωρών και ένα πλοίο γενικής υποστήριξης με χειρουργείο της Ολλανδίας και φιλοδοξούμε να μεγαλώσει και περισσότερο» εξήγησε.

Για το Πολεμικό Ναυτικό επισήμανε ότι «έχουμε μια πολύ περήφανη ναυτική παράδοση. Όμως το Ναυτικό δημιουργείται από το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου και λειτουργεί χάρη στον επαγγελματισμό, μερικές φορές πρέπει να πω και στην αυτοθυσία, όχι μόνο στην προσπάθεια, των στελεχών του».

Για τις τρεις γαλλικές φρεγάτες FDI, πρόσθεσε ότι ο «Κίμωνας» τον επόμενο χρόνο «θα πλέει στο Αιγαίο» ενώ ανέφερε ότι «μετέχουμε ήδη σε συζητήσεις για τις αμερικανικές φρεγάτες Constellation, τις φρεγάτες της επόμενης γενιάς με τη λογική να ναυπηγηθούν, να συν-σχεδιαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Συζητάμε», συνέχισε, «με το Ηνωμένο Βασίλειο να μας παραχωρήσει ναρκοθηρευτικά» ενώ όπως είπε «έχουμε αποκτήσει σύγχρονα ελικόπτερα, τα Romeo. Το πρώτο παραλήφθηκε εδώ και λίγες μέρες από τον πρωθυπουργό στο ελικοδρόμιο του Μαραθώνα».

«Δημιουργούμε ένα σύγχρονο, μεγάλων δυνατοτήτων Ναυτικό που να μπορεί να υπηρετήσει την ελληνική αντίληψη και τα ελληνικά συμφέροντα» κατέληξε.

Στο συνέδριο παρευρέθησαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ.

Το συνέδριο διοργάνωσαν το Ινστιτούτο Εξωτερικών Υποθέσεων (fainst.eu) και το The Council for International Relations - Greece (cfir.gr), με τη συνεργασία του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.