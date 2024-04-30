Λογαριασμός
Φεύγει από τη Σαλερνιτάνα ως ελεύθερος το καλοκαίρι ο Μανωλάς

Ο Κώστας Μανωλάς πρόκειται να μείνει ελεύθερος από τη Σαλερνιτάνα στο τέλος της σεζόν.  

Φεύγει από τη Σαλερνιτάνα ως ελεύθερος το καλοκαίρι ο Μανωλάς

Σε αναζήτηση νέας ομάδας θα είναι από το καλοκαίρι και πάλι ο Κώστας Μανωλάς.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολο Σκίρα, μεταφέρει την πληροφορία μέσω των social media, πως ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός θα μείνει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν καθώς η ιταλική ομάδα δεν θα του ανανεώσει το συμβόλαιο και έτσι θα κληθεί να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

ποδόσφαιρο
