Φεύγει από τη Σαλερνιτάνα ως ελεύθερος το καλοκαίρι ο Μανωλάς

Σε αναζήτηση νέας ομάδας θα είναι από το καλοκαίρι και πάλι ο Κώστας Μανωλάς.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολο Σκίρα, μεταφέρει την πληροφορία μέσω των social media, πως ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός θα μείνει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν καθώς η ιταλική ομάδα δεν θα του ανανεώσει το συμβόλαιο και έτσι θα κληθεί να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Kostas #Manolas will leave #Salernitana as a free agent at the end of the season. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 30, 2024

