ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις 38 εκατ. ευρώ για φυτική παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο

Καταβάλλονται σήμερα από τον ΕΛΓΑ, μέσω της Τράπεζας Πειραιώς, στους λογαριασμούς των παραγωγών, αποζημιώσεις ύψους 38 εκατ. ευρώ, για ζημίες τις οποίες υπέστησαν στις καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και εκτροφής ζωικού κεφαλαίου κατά το έτος 2023.

Με τη σημερινή πληρωμή, οι αποζημιώσεις τις οποίες έχει καταβάλει ο ΕΛΓΑ για το 2023 ανέρχονται στα 180,8 εκατ. ευρώ, όταν τα έσοδα του οργανισμού από την Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά των αγροτών, ανέρχονται στα 170 εκατ. ευρώ.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, σε δήλωσή του επισημαίνει, ότι με την τελευταία πληρωμή αποζημιώσεων, ο ΕΛΓΑ έχει καταβάλει άνω του 80% των οφειλόμενων αποζημιώσεων για το έτος 2023, στοιχείο που αποτελεί δείγμα της αξιοπιστίας του οργανισμού και της συνέπειας που επιδεικνύει απέναντι στους αγρότες μας - και τούτο είναι εφικτό χάρη στην υπευθυνότητα της διοίκησης και των εργαζομένων στον ΕΛΓΑ.

Όπως διευκρινίζει, «ο ΕΛΓΑ εξασφαλίζει την οικονομική του ευστάθεια με τη στήριξη της κυβέρνησης του πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία εγκαίρως, μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, καταβάλλει περισσότερα από 30 εκατ. ευρώ για τις διοικητικές και λειτουργικές δαπάνες του οργανισμού. Ήδη, για το πρώτο εξάμηνο του 2024 κατατέθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος για λογαριασμό του ΕΛΓΑ, 15 εκατ. ευρώ την 29η Απριλίου 2024, όπως είχε δεσμευτεί ο υφυπουργός Οικονομικών, κ. Θάνος Πετραλιάς. Η κυβέρνηση με σταθερότητα συνεχίζει να βρίσκεται στο πλευρό των αγροτών μας, ιδιαίτερα όσων επλήγησαν από θεομηνίες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.