Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν κάλεσε τη Χαμάς να αποδεχτεί «χωρίς άλλες καθυστερήσεις» την πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, που περιλαμβάνει και την απελευθέρωση ομήρων οι οποίοι κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Όχι άλλες καθυστερήσεις, όχι άλλες δικαιολογίες. Τώρα πρέπει να δράσουμε», είπε ο Μπλίνκεν μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Ιορδανία, λίγο πριν αναχωρήσει για το Ισραήλ, στο πλαίσιο της έβδομης περιοδείας του στην περιοχή από την έναρξη του πολέμου, πριν από σχεδόν επτά μήνες. «Θέλουμε να δούμε αυτήν τη συμφωνία να υλοποιείται εντός των επόμενων ημερών», τόνισε.

Όταν ρωτήθηκε για την πρόθεση του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου να εξαπολύσει χερσαία επίθεση στη Ράφα, την πόλη στη νότια Λωρίδα της Γάζας που έχει γίνει καταφύγιο για 1,5 εκατομμύριο εκτοπισμένους Παλαιστίνιους, ο Μπλίνκεν είπε ότι προτεραιότητα της Ουάσινγκτον είναι η επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. «Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος, ο πιο αποτελεσματικός, για να ανακουφίσουμε από τα δεινά και να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο περιβάλλον που θα μας επιτρέψει να ελπίζουμε ότι θα οδηγηθούμε σε κάτι πραγματικά βιώσιμο και θα φέρει μια βιώσιμη ειρήνη στους ανθρώπους που την έχουν απελπισμένα ανάγκη», πρόσθεσε.

Στις συνομιλίες που θα έχει αύριο Τετάρτη στο Ισραήλ ο Μπλίνκεν είπε ότι θα συζητήσει με τον Νετανιάχου τα μέτρα που χρειάζεται να ληφθούν για να αυξηθεί η παροχή βοήθειας στη Γάζα. Μολονότι παρατηρείται κάποια βελτίωση στην ανθρωπιστική κατάσταση στον πυκνοκατοικημένο θύλακα, τόνισε ότι πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα ώστε να διασφαλιστεί πως η βοήθεια θα φτάνει στους ανθρώπους.

Ο Μπλίνκεν είπε ότι οι πρώτες αποστολές βοήθειας απευθείας από την Ιορδανία με προορισμό τη μεθοριακή διάβαση του Ερέζ, που ξανάνοιξε πρόσφατα στη βόρεια Γάζα, θα αναχωρήσουν εντός της ημέρας, ενώ ταυτόχρονα φτάνουν αγαθά μέσω του λιμανιού της Ασντόντ. Ο νέος θαλάσσιος διάδρομος θα είναι έτοιμος σε περίπου μία εβδομάδα, πρόσθεσε. «Αλλά πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά. Χρειαζόμαστε έναν μηχανισμό αποκλιμάκωσης που θα είναι αποτελεσματικός και θα λειτουργεί – αυτό είναι ένα έργο σε εξέλιξη», σχολίασε.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό, θα πρέπει επίσης να υπάρξει ένας σαφής κατάλογος των ειδών που χρειάζονται στη Γάζα, ώστε να αποφευχθούν οι «αυθαίρετες αρνήσεις» εισόδου τους στον θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

