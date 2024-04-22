Η Πάτι Σμιθ απάντησε στην Τέιλορ Σουίφτ, η οποία αναφέρει το όνομά της στο τραγούδι «The Tortured Poets Department» (The Tortured Poets Department) από το νέο της άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο.

Στο τραγούδι, η Σουίφτ αναφέρεται στον Σμιθ και τον ποιητή Ντύλαν Τόμας στον στίχο: «Γέλασα μπροστά σου και είπα: "Δεν είσαι ο Ντύλαν Τόμας, δεν είμαι η Πάτι Σμιθ / Αυτό δεν είναι το ξενοδοχείο Τσέλσι / Είμαστε σύγχρονοι ηλίθιοι"».

Πιστεύεται ότι το τραγούδι αναφέρεται στη βραχύβια σχέση της Τέιλορ Σουίφτ με τον Μάτι Χίλι των 1975. Το σχόλιό της για τη Σμιθ και τον Ντίλαν ερμηνεύεται ως αναφορά στον αρχηγό των 1975 και στον εαυτό της με την έννοια ότι οι δυο τους δεν πρέπει να παίρνουν τους εαυτούς τους τόσο στα σοβαρά, σύμφωνα με το Today.

Η τραγουδοποιός και ποιήτρια Πάτι Σμιθ αντέδρασε στην αναφορά του ονόματός της στο τραγούδι με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια φωτογραφία της στην οποία εμφανίζεται να διαβάζει Ντίλαν Τόμας. «Αυτό σημαίνει ότι συγκινήθηκα που με αναφέρουν παρέα με τον μεγάλο Ουαλό ποιητή Ντίλαν Τόμας. Ευχαριστώ Τέιλορ» έγραψε.

Πολλοί καλλιτέχνες κατονομάζονται ή αναφέρονται έμμεσα στο άλμπουμ «Τμήμα βασανισμένων ποιητών». Σύμφωνα με τους θαυμαστές της τραγουδίστριας στο ίδιο τραγούδι στίχος η «Λούσι» είναι μια αναφορά στη Λούσι Ντάκους, από το βραβευμένο με Grammy γκρουπ boygenius. Επίσης γίνεται αναφορά στον τραγουδιστή και δισκογραφική παραγωγό Τσάρλι Πουθ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

