Μπήκε στα κινηματογραφικά πλατό ως μία πανέμορφη γυναίκα, που είχε όλα τα χαρακτηριστικά και τα προσόντα για να διαπρέψει ως σεξοβόμβα. Ομως πολύ γρήγορα, η Τζέσικα Λανγκ (Jessica Lange), λόγω της ισχυρής προσωπικότητάς της και των ανησυχιών της , άλλαξε πορεία και κατέκτησε το κοινό με τις υποκριτικές της ικανότητες, αλλά και ως μία αδέσμευτη γυναίκα.

Η Λανγκ έγινε 75 χρόνων (γεννήθηκε στις 20 Απριλίου 1949) και έχει γίνει μύθος, μακριά όμως από τα καθιερωμένα του Χόλιγουντ.

Εχει κερδίσει δυο Όσκαρ, τέσσερις Χρυσές Σφαίρες και πλήθος άλλων διακρίσεων, έχοντας παράλληλα μία συναρπαστική ζωή, γεμάτη δυνατούς έρωτες, αλλά και μποέμ περιόδους.

Η ξεχωριστή γοητεία, με τις άψογες αναλογίες κι ένα πρόσωπο σμιλεμένο από θεϊκό καλλιτέχνη, θα κάνει την πρώτη της εμφάνιση ως το κορίτσι του «Κινγκ Κονγκ», μαγεύοντας με τη φρεσκάδα της, την εύθραυστη ομορφάδα της και το πηγαίο της σεξ απίλ.

Σχεδόν άμεσα θα ξεφύγει από τη μονοδιάστατη φιγούρα ενός ερωτικού συμβόλου και ειδικά μετά το συγκλονιστικό δράμα «Φράνσις, μία Αδέσμευτη Γυναίκα», που ταίριαζε και με τον χαρακτήρα της.

Η Λανγκ θα κατακτήσει τον σεβασμό και την αναγνώριση, σε μια καριέρα που εκτείνεται πλέον σε σχεδόν πέντε δεκαετίες, ενώ έχει συνδεθεί δικαίως ως ερμηνεύτρια δυναμικών, έξυπνων γυναικών, με συναισθηματική ένταση, στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, χωρίς να καταφεύγει σε μελοδραματισμούς ή υπερβολές.

Για το απαράμιλλο στιλ της υποκριτικής της, ο Γκλεν Τζόρνταν που την είχε σκηνοθετήσει στο ριμέικ του διάσημου θεατρικού έργου «Λεωφορείο ο Πόθος», είχε πει χαρακτηριστικά ότι «η Τζέσικα, όσον αφορά το συναίσθημα και τις αποχρώσεις του, μου θυμίζει σούπερ μάρκετ, με τα ράφια της να είναι γεμάτα και όλα προσβάσιμα».

Μετά τον Κινγκ Κονγκ ο Μπαρίσνικοφ

Στα μέσα της δεκαετίας του '70 θα περάσει από το κάστινγκ για το ριμέικ της ταινίας «Κινγκ Κονγκ», καθώς ο φημισμένος παραγωγός Ντίνο ντε Λαουρέντις αναζητά απεγνωσμένα μία νέα όμορφη ξανθιά, που θα γινόταν η επόμενη βασίλισσα του τρόμου στη μεγάλη οθόνη. Ο ρόλος, που απορρίφθηκε από Μέριλ Στριπ και Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, πήγε τελικά στην άσημη Τζέσικα Λανγκ, η οποία αν και άγουρη ερμηνευτικά ακόμη, θα κερδίσει τη Χρυσή Σφαίρα πρωτοεμφανιζόμενης ηθοποιού. Την ίδια χρονιά, το 1976, θα γνωριστεί με τον Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ, με τον οποίο θα ζήσουν μαζί μέχρι το 1982, χωρίς, όμως, να παντρευτούν. Το 1981 θα αποκτήσουν μαζί ένα παιδί, την Αλεξάνδρα, ενώ μέχρι ακόμη και σήμερα έχουν άριστες σχέσεις μεταξύ τους.

Η χρυσή εποχή

Το 1981 θα είναι μία από τις σημαντικότερες χρονιές της ζωής της, καθώς θα πάρει τον ρόλο της Κόρα Σμιθ στο εξαιρετικό νουάρ «Ο Ταχυδρόμος Χτυπάει Δυο Φορές» του Μπομπ Ράφελσον. Δίπλα στον Τζακ Νίκολσον, η Λανγκ θα καταγράψει μία θαυμάσια ερμηνεία.

Λίγο μετά, όμως, έρχεται η ταινία που θα απογειώσει την καριέρα της και θα την καταστήσει ένα από τα πιο καυτά ονόματα του κινηματογράφου. Πρόκειται για το δραματικό φιλμ «Φράνσις, Μια Αδέσμευτη Γυναίκα», στην οποία θα ερμηνεύσει την ηθοποιό Φράνσις Φάρμερ, την οποία λόγω των αριστερών και αντισυμβατικών αντιλήψεών της, τα στούντιο θα την στείλουν στο ψυχιατρείο. Η ερμηνεία της συνταρακτική, θα στοιχειώσει τους θεατές της εποχής και θα λάβει την πρώτη υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου.

Την ίδια χρονιά, θα αλλάξει το ρεπερτόριο της, παίζοντας στην ανάλαφρη κομεντί «Τούτσι», δίπλα στον Ντάστιν Χόφμαν. Ένας ρόλος που θα της χαρίσει και το πρώτο Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου. Δηλαδή, το Χόλιγουντ της αρνήθηκε το Όσκαρ για το «Φράνσις» και της το χάρισε για το ανώδυνο «Τούτσι».

Είναι φανερό ότι το Χόλιγουντ ξέρει πώς να τακτοποιεί τις σκοτεινές υποθέσεις του, ακόμη και αν έρχονται από το μακρινό παρελθόν. Δεν παίζουν με αυτά...

Αισθησιακή και απρόβλεπτη

Η Λανγκ έχει μπει πλέον για τα καλά στη λεωφόρο της δόξας και μέχρι να κλείσει η δεκαετία του '80, θα έχει άλλες δυο υποψηφιότητες για Όσκαρ, με τις ταινίες «Country» και «Μουσικό κουτί», του δικού μας Κώστα Γαβρά.

Μέχρι που θα έρθει και το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου το 1994, για την αξιοθαύμαστη ερμηνεία της στο δραματικό «Μπλε Ουρανός» (Blue Sky) υποδυόμενη μία σύζυγο ενός πυρηνικού επιστήμονα (Τόμι Λι Τζόουνς), με απρόβλεπτη -και πάλι- αισθησιακή συμπεριφορά.

Ο Σαμ Σέπαρντ και η κατάθλιψη

Η Τζέσικα Λανγκ, που θα έχει και μια σπουδαία πορεία στο θέατρο, το 1982 θα ερωτευθεί τον διάσημο θεατρικό συγγραφέα Σαμ Σέπαρντ, με τον οποίο θα ζήσουν μαζί μέχρι το 2009 και θα αποκτήσουν δυο παιδιά, την Χάνα και τον Σάμιουελ. Όμως, η Τζέσικα Λανγκ, όπως έχει αποκαλύψει, πάσχει και από σοβαρές κρίσεις κατάθλιψης. Όπως έχει πει η ίδια, με έναν τόνο μελαγχολικό: «Δυσκολεύομαι να διαχωρίσω τη θλίψη και την κατάθλιψη, από η συντριπτική αίσθηση της μοναξιάς μου». Πάντως, θα βρει παρηγοριά στην ανατροφή των παιδιών της, για τα οποία πάντα αισθανόταν ενοχές γιατί αναγκαζόταν να μένει μακριά τους λόγω της δουλειάς της.

Μαχητική γυναίκα

Η Τζέσικα Λανγκ παραμένει ενεργή, κυρίως παίζοντας σε τηλεοπτικές σειρές, αλλά και πάντα μία μαχητική γυναίκα που νοιάζεται για τους ανθρώπους και ως Πρεσβευτής Καλής Θελήσεως των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά και ειδικά για την επιδημία του AIDS στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ ποτέ δεν έχει εγκαταλείψει τη μεγάλη της αγάπη, που είναι η φωτογραφία, εκθέτοντας έργα της σε Αμερική και Ευρώπη.

Ωστόσο, για όλους τους κινηματογραφόφιλους θα είναι για πάντα η Τζέσικα, μία αδέσμευτη -και χωρίς ενοχές- πανέμορφη γυναίκα...

Πηγή: skai.gr

