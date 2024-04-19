Η Taylor Swift είναι μία από τις καλλιτέχνιδες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως, δισεκατομμυριούχος, η οποία «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Πρόκειται για μια καλλιτέχνιδα-φαινόμενο και είναι μόλις 34 ετών!

Με το 11ο στούντιο άλμπουμ της -«The Tortured Poets Department» (η συνέχεια του βραβευμένου με Grammy «Midnights» του 2022)- ο θόρυβος γύρω από την τραγουδίστρια δεν λέει να κοπάσει…

Οι θαυμαστές της θα ακούσουν 16 νέα κομμάτια (που αφορούν τα πέντε στάδια του σπαραγμού) και συνεργασίες με τους Florence + The Machine και Post Malone.

Όλοι γνωρίζουν ότι η καλλιτέχνιδα γράφει για τους πρώην της (Joe Jonas, Harry Styles, Jake Gyllenhaal και John Mayer), οπότε υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το αν κάποια τραγούδια θα αναφέρονται στον Άγγλο πρώην φίλο της, τον ηθοποιό Joe Alwyn, με τον οποίο έβγαινε για έξι χρόνια μέχρι τον χωρισμό τους πέρυσι.

Υπάρχει μια ισχυρή υποψία ότι το τραγούδι νούμερο πέντε (η θέση που δίνει πάντα στα πιο σημαντικά τραγούδια της) -«So Long London»- αφορά τον πρώην της. Και ο ίδιος ο τίτλος του άλμπουμ μπορεί να παραπέμπει σε μια ομάδα WhatsApp που ο Alwyn είχε δημιουργήσει παλαιότερα με τους συναδέλφους του ηθοποιούς Andrew Scott και Paul Mescal, με την ονομασία «The Tortured Man Club». Εν τω μεταξύ, ο τελευταίος αγαπημένος της Swift - Travis Kelce - λέει ότι το άλμπουμ της είναι «απίστευτο».

Η άνοδος της Αμερικανίδας σταρ, από έφηβη τραγουδίστρια της country-pop σε παγκόσμιο φαινόμενο, ήταν γρήγορη, αλλά όχι τυχαία.

Η τραγουδίστρια, που ξεκίνησε πριν από, περίπου, 15 χρόνια την καριέρα της στο Νάσβιλ, κοιτίδα της κάντρι μουσικής, διαθέτει ένα εντυπωσιακό βιογραφικό, διανθισμένο από επιτυχίες και ρεκόρ, με τα άλμπουμ της ή τις επανεκτελέσεις των τραγουδιών της να εκτοξεύονται συχνά στις πρώτες θέσεις των αμερικανικών κατατάξεων.

Η Taylor Swift από μικρή ονειρευόταν να γίνει τραγουδίστρια. Πηγή έμπνευσής της αποτέλεσε ένα ντοκιμαντέρ που είδε για τη Faith Hill, ένα από τα αστέρια με τις μεγαλύτερες πωλήσεις του είδους. Οι γονείς της μετακόμισαν στο Τενεσί το 1993, για να τη βοηθήσουν να χαράξει τη μουσική της καριέρα και η Swift απέκτησε το πρώτο της δισκογραφικό συμβόλαιο σε ηλικία μόλις 13 ετών!

Έχει πειραματιστεί σε πολλά είδη μουσικής και εκτός από την καλλιτεχνική της πρόοδο, κυριολεκτικά διεκδίκησε και το παρελθόν της, ηχογραφώντας εκ νέου τον παλιό της κατάλογο από το 2021, ως έναν τρόπο για να ανακτήσει την κυριότητα της μουσικής της μετά από μια διαμάχη με τον μάνατζερ ταλέντων, Scooter Braun, ο οποίος αγόρασε την προηγούμενη εταιρεία της, Big Machine Records.

Δισεκατομμυριούχος στα 34 της!

Η Swift είναι δισεκατομμυριούχος, σύμφωνα με το περιοδικό «Forbes», συγκεντρώνοντας 1,1 δισ. δολάρια, με βάση τα κέρδη από την περιοδεία «Eras Tour» και την αξία του ποπ μουσικού της καταλόγου.

Μετά την έναρξη της περιοδείας της «Eras Tour», η οποία ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2023, έγινε η πρώτη καλλιτέχνις που ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια σε έσοδα, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για την πιο κερδοφόρα μουσική περιοδεία.

Επιπλέον, ήταν η καλλιτέχνιδα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως το 2023, «σπάζοντας» ένα ακόμη ρεκόρ, καθώς βρέθηκε στην κορυφή του παγκόσμιου πίνακα καλλιτεχνών της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φωνογραφικής Βιομηχανίας (IFPI) για τέταρτη φορά.

Το 2023, η Swift κατατάχθηκε ως η πιο δημοφιλής καλλιτέχνις του Spotify και έγινε η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνιδα που είχε τέσσερα άλμπουμ στο top 10 του Billboard ταυτόχρονα. Η περιοδεία της Eras Tour έχει κάνει sold out σε στάδια σε όλο τον κόσμο, με εκτιμώμενες πωλήσεις εισιτηρίων 900 εκατ. δολάρια πέρυσι, σύμφωνα με το Billboard.

Προβλέπεται ότι θα γίνει η πιο κερδοφόρα περιοδεία στην ιστορία μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και ότι θα εκτοπίσει στη δεύτερη θέση την περιοδεία «Farewell Yellow Brick Road» του Elton John. Επιπλέον, το μαγικό άγγιγμα της Swift έδωσε ώθηση στις τοπικές οικονομίες από τις οποίες πέρασε η περιοδεία της.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ανακηρύχθηκε πρόσωπο της χρονιάς για το 2023 από το περιοδικό «Time». Γνωστή για την αφοσίωσή της στους θαυμαστές της - εμπνέοντας βραχιόλια φιλίας και κάθε είδους αναμνηστικά - έχει επίσης μια «λεγεώνα» διάσημων θαυμαστών, όπως η Jennifer Lopez, η Julia Roberts και ο Adam Sandler.

Πηγή: skai.gr

