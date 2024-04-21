Η αινιγματική απάντηση του Φερνάντο Αλόνσο στο νέο τραγούδι της Taylor Swift

Το νέο άλμπουμ της Τέιλορ Σουιφτ, The Tortured Poets Department, έσπασε το ρεκόρ του Spotify με τα περισσότερα stream μέσα σε μια μέρα, με το γεγονός να γίνεται γνωστό μέσα από επίσημη ανακοίνωση της πλατφόρμας και δεδομένου της δημοφιλίας της, να θεωρείται σχεδόν αναενόμενο.

Το άλμπουμ της, που κυκλοφόρησε στις 19 Απριλίου, περιλαμβάνει 31 κομμάτια, τα οποία κατά κύριο λόγο περιγράφουν τα δικά της βιώματα - ερωτικές ταλαιπωρίες, απώλειες και στεναχώριες. Αναφερόμενη στο άλμπουμ της, η σταρ αποκάλυψε μέσω ανάρτησης στο Χ πως ήταν «μια ανθολογία νέων έργων που αντανακλούσαν γεγονότα, απόψεις και συναισθήματα από μια φευγαλέα και μοιρολατρική στιγμή στο χρόνο – μια που ήταν εξίσου συγκλονιστική και θλιβερή... Αυτός ο συγγραφέας πιστεύει ακράδαντα ότι τα δάκρυά μας γίνονται ιερά με τη μορφή μελανιού σε μια σελίδα. Μόλις πούμε την πιο θλιβερή ιστορία μας, μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτήν. Και μετά το μόνο που μένει πίσω είναι η βασανισμένη ποίηση».

Από τη πρώτη κιόλας στιγμής της κυκλοφορίας του, οι θαυμαστές και όχι μόνο, της σταρ προσπάθησαν να αποκρυπτογραφήσουν τους στίχους και να καταλάβουν σε ποιον αναφέρεται. Αρχικά, ο τίτλος έκανε τους Swifties να υποθέσουν ότι η τραγουδίστρια απευθύνεται στον πρώην της, Joe Alwyn και στο άδοξο τέλος του δεσμού τους.

Δεν ήταν όμως λίγοι, όσοι έσπευσαν να τονίσουν πως το δράμα αφορά Matty Healy των “The 1975” με τον οποίο συνδέθηκε ρομαντικά για ένα σύντομο χρονικό διάστημα το 2023. Οι θαυμαστές της Formula 1 ωστόσο, διαφωνούν και υποστηρίζουν πως πίσω από «The Tortured Poets Department» βρίσκεται ο οδηγός Φερνάντο Αλόνσο, με τον οποίο φημολογείτο πως η σταρ έζησε ένα έντονο ειδύλλιο την περασμένη χρονιά.

Η άποψη τους, επιβεβαιώνεται μέσα από έναν στίχο στον οποίο η Τέιλορ τραγουδά για μια Aston Martin που πέφτει σε ένα χαντάκι. Έχοντας ενημερωθεί για το γεγονός, ο Αλόνσο αντέδρασε με χιουμοριστική διάθεση και δημιούργησε ένα TikTok βίντεο, το οποίο φυσικά έγινε viral.

Συγκεκριμένα, ο Αλόνσο αστειεύτηκε για την κατάσταση μέσα από ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στην επίσημη σελίδα της AstonMartinF1 στο TikTok και σε αυτό τον βλέπουμε να ακούει το τραγούδι και να βάζει το δάχτυλο στα χείλη του.

Να θυμίσουμε πως ο Αλόνσο εντάχθηκε στην ομάδα της Aston Martin πριν από τη σεζόν του 2023, αφού μεταπήδησε από την Alpine, ενώ τόσο κατά την περίοδο που ξέσπασαν οι φήμες για δεσμό ανάμεσα στον ίδιο και την Τέιλορ, όσο και μετέπειτα, κανένας από τους δύο δεν επιβεβαίωσε ή διέψευσε το γεγονός.

Μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού, πολλοί θαυμαστές σπεύδουν να τονίσουν πως σίγουρα κάτι υπήρξε ανάμεσα στους δύο.

