Η διάσημη καλλιτέχνιδα Taylor Swift κυκλοφόρησε και επίσημα το νέο της άλμπουμ «The Tortured Poets Department». Πρόκειται για το 11ο στούντιο άλμπουμ της τραγουδίστριας.

Η 34χρονη καλλιτέχνιδα είχε ανακοινώσει την κυκλοφορία του άλμπουμ κατά την παρουσία της στα Grammy 2024 , τον Φεβρουάριο.

Ο τίτλος της τελευταίας της δουλειάς είχε κάνει τους θαυμαστές της να υποθέσουν ότι το όνομα απευθυνόταν στον πρώην της, Joe Alwyn.

Η Swift επανενώθηκε με τον Jack Antonoff και τον Aaron Dessner για το τελευταίο της άλμπουμ, το οποίο εξερευνά τις πιο πρόσφατες σχέσεις της καθώς και τη δική της δημόσια εικόνα. Το άλμπουμ περιλαμβάνει συνεργασίες που είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως με τους Post Malone («Fortnight») και Florence and the Machine».

Υπάρχουν τέσσερις φυσικές εκδόσεις του δίσκου διαθέσιμες προς αγορά, καθώς και 16 τραγούδια και ένα bonus track με τίτλο «The Manuscript».

Καθώς το άλμπουμ έφτασε στις πλατφόρμες streaming το βράδυ της Πέμπτης, η Swift δημοσίευσε μια μακροσκελή δήλωση στο Instagram, όπου το περιέγραψε ως «μια ανθολογία νέων έργων που αντικατοπτρίζουν γεγονότα, απόψεις και συναισθήματα από μια φευγαλέα και μοιραία στιγμή του χρόνου - μια στιγμή που ήταν τόσο συγκλονιστική όσο και θλιβερή».

Η καλλιτέχνιδα μοιράστηκε ένα slideshow με πανέμορφα ασπρόμαυρα πορτραίτα ως μέρος του artwork του άλμπουμ. Πολλοί θαυμαστές της ανέφεραν ότι έκλαιγαν με τα τραγούδια, ενώ το χαρακτήρισαν «αριστούργημα» και εξήραν τον λυρισμό της.

Πηγή: skai.gr

