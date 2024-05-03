Λογαριασμός
Survivor 2024: Αγώνας Ελλάδα & Τουρκία - Ξεχώρισε τη Δαλάκα ο Ατζούν - Ποιοι από τους νικητές αποκλείστηκαν από το έπαθλο (Βίντεο)

Το διακύβευμα μεγάλο όπως συμβαίνει σε κάθε παρουσία του Ατζούν, ο οποίος μάλιστα, κάνοντας τις συστάσεις ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους παίκτες, στάθηκε λίγο παραπάνω στην Κατερίνα Δαλάκα

Survivor 2024

Έφτασε και φέτος η ώρα οι Έλληνες Survivors να συναντήσουν τους Τούρκους σε μικτές αναμετρήσεις. Το διακύβευμα μεγάλο όπως συμβαίνει σε κάθε παρουσία του Ατζούν, ο οποίος μάλιστα, κάνοντας τις συστάσεις ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους παίκτες, στάθηκε λίγο παραπάνω στην Κατερίνα Δαλάκα: «Είναι το logo του Survivor, είναι μαζί μας πολλά χρόνια και πάντα με επιτυχία».

Λίγο αργότερα η παίκτρια το απέδειξε και στον στίβο μάχης νικώντας την Τουρκάλα αντίπαλό της.

Αρκετοί ήταν οι Έλληνες παίκτες που έφεραν σημαντικές νίκες. Ανάμεσά του ο Γιώργος Γκιουλέκας που κέρδισε τον Ογκεντάι και ο Φάνης που κέρδισε τον Ατακάν. 

Σπουδαία ήταν και η εμφάνιστη της Αναστασίας που έφερε δύο πόντους σε δύο αγώνες. 

Η τελική αναμέτρηση ήταν ανάμεσα σε δύο παίκτριες του τουρκικού Survivor. Τη νίκη πήρε η Μπλε ομάδα και αναμένει να απολαύσει το μεγάλο έπαθλο. 

Παρά τη νίκη τους οι Μπλε δεν θα είναι όλοι στο έπαθλο. Όπως ανακοίνωσε ο Λιανός, δύο από τους Τούρκους παίκτες δεν μπορούν να ακολουθήσουν, ο καθένας για διαφορετικό λόγο. 


 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Survivor 2024 ΣΚΑΪ τηλεόραση
