«Παραλύει» το Ντουμπάι από τις βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες

Το «απόλυτο χάος» έφεραν οι έντονες βροχοπτώσεις στο Ντουμπάι με ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων από και προς το δεύτερο πιο πολυσύχναστο διεθνές αεροδρόμιο στον κόσμο, ενώ πολίτες έλαβαν οδηγίες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι πλημμύρες επέστρεψαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την Πέμπτη.

Όπως συνοψίζει το CNN, νέες σφοδρές καταιγίδες πλήττουν τη χώρα μόλις δύο βδομάδες αφότου οι βροχοπτώσεις ρεκόρ προκάλεσαν καταστροφικές πλημμύρες σε αρκετές περιοχές αλλά και στο γειτονικό Ομάν, να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και ολόκληρο το Ντουμπάι να παραλύσει

Οι πλημμύρες είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 19 πολιτών στο Ομάν, συμπεριλαμβανομένων 10 παιδιών των οποίων το σχολικό λεωφορείο παρασύρθηκε από τον κατακλυσμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.