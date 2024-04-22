Οι προβλέψεις του γνωστού αστρολόγου, Κώστα Λεφάκη, για την εβδομάδα 22 έως 28 Απριλίου.

Κριός

Θα σας απασχολήσει ο εαυτός σας, θα κινηθείτε δυναμικά αλλά και θα ταλαιπωρηθείτε από την αιφνίδια εμφάνιση αντιξοοτήτων, υποχρεώσεων και ξαφνικών ανατροπών στο ήδη εύθραυστο πρόγραμμα που έχετε καταστρώσει. Βρίσκεστε κάτω από μια σπάνια σύναξη ουρανίων σωμάτων η οποία μέσα από ένα κλίμα αναστάτωσης ιχνογραφεί νέες διαδρομές και στους τέσσερις βασικούς τομείς της ζωής σας. Προς το παρόν διατηρήστε τις αναγκαίες ισορροπίες στις σχέσεις σας και προστατέψτε την ασφάλεια της δουλειάς σας ή της επιχείρησής σας. Οικονομικά θα διατηρηθεί η ασάφεια και οι καθυστερήσεις σε χρήματα που περιμένετε θα δοκιμάσουν τα νεύρα σας.

Ταύρος

Η εποχή είναι αγχώδης, μαχητική και παρασκηνιακά αρκετά επικίνδυνη. Παρά τη σχετική εύνοια που έχετε στην επικοινωνία σας με το περιβάλλον όπως και στην ερωτική σας ζωή, θα προκύψουν αναπόφευκτες καταστάσεις που θα δοκιμάσουν τη δύναμη των αισθημάτων σας για κάποιους ανθρώπους ή θα σας φέρουν αιφνίδια προ τετελεσμένων γεγονότων. Προσπαθήσετε να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας και μην εμπλέκεστε σε συναναστροφές, σχόλια για τρίτους ή επαγγελματικά ρίσκα διότι θα βρεθείτε ενώπιον δυσάρεστων συνεπειών. Κινηθείτε εκ του ασφαλούς, προσέξτε τη δουλειά σας και ανεχτείτε λίγο κάποιες αγγαρείες που δικοί σας άνθρωποι θα σας αναθέσουν.

Δίδυμοι

Η εβδομάδα είναι έντονη, επεισοδιακή, συχνά ανατρεπτική αλλά και παράλληλα ενδιαφέρουσα. Εχει τα πάντα εκτός από ηρεμία και συγκρότηση. Ταιριάζει με τον χαρακτήρα σας καθώς μπορείτε να αναπροσαρμόζεστε ή να αυτοσχεδιάζετε την ώρα της κρίσης ή της περιστασιακής δοκιμασίας. Οι οικονομικές υποχρεώσεις πάλι θα σας πιέσουν για την τακτοποίησή τους και πολλά ενδιαφέροντα θα προκύψουν. Αρκετά από αυτά όμως είναι μεταξύ τους ετερόκλιτα και θα χρειαστεί μεγάλη σύνεση στη διαχείριση του χρόνου σας προκειμένου να τα προλάβετε όλα αυτά.

Καρκίνος

Εξελίξεις θα παρατηρηθούν στον άξονα επαγγελματικής και οικογενειακής σας ζωής. Ο εκνευρισμός και η ταλαιπωρία είναι αναπόφευκτα. Η αύξηση των υποχρεώσεων στην εργασία σας θα είναι χαρακτηριστική, ενώ δεν θα λείψουν καθυστερήσεις και εκνευρισμοί στην επικοινωνία. Επίσης κατά έναν περίεργο τρόπο, η υποχρέωση να υπερασπίσετε την εργασία σας θα έρθει σε αντίθεση με τις συνήθειές σας και ίσως περιορίσει την επαφή σας με δικούς σας ανθρώπους ή με αγαπημένα πρόσωπα. Ευτυχώς οι άλλοι θα σας κατανοήσουν και θα σας βοηθήσουν.

Λέων

Μέσα στη γενικότερη αναστάτωση παρουσιάζεστε ευνοημένοι κι έχετε μεγάλη πιθανότητα επιτυχίας στις δραστηριότητες που θα αναπτύξετε. Προγραμματίστε ταξίδια, επαφές και βελτιώστε τις σχέσεις σας με ανθρώπους από τους οποίους κρίνονται συμφέροντα ή και το ίδιο το μέλλον σας. Προσπαθήστε να εκμεταλλευτείτε ευκαιρίες και οικονομική βελτίωση ή στοχεύσετε εκεί που πρέπει για να βρείτε τη σχετική ενίσχυση που χρειάζεστε. Ερωτικά έχει ενδιαφέρον η περίοδος κατά στιγμές, αλλά δεν έχει σταθερότητα.

Παρθένος

Το διάστημα αυτό έχει πολλές αντιξοότητες για εσάς αλλά η Πανσέληνος στον Σκορπιό σας βοηθά διατηρώντας το καλό κλίμα σε επαγγελματικές και αισθηματικές συνεργασίες. Οι μέρες όμως που ακολουθούν θα σας ταλαιπωρήσουν λίγο. Οι απαιτήσεις της εργασίας σας θα μεγαλώσουν, οι καθυστερήσεις δεν θα λείψουν και ένα μπλοκάρισμα στις συναλλαγές σας, έστω και προσωρινό, είναι πολύ πιθανό. Ελέγχετε τη διαχείριση των χρημάτων σας και προσπαθήστε να μην αυξήσετε τα έξοδά σας.

Ζυγός

Όπως και τα υπόλοιπα παρορμητικά ζώδια έτσι και εσείς περνάτε ένα χαρακτηριστικό χρονικό διάστημα όπου κρίνεται το μέλλον των σχέσεών σας, τα επαγγελματικά σας συμφέροντα, η πορεία κάποιων υποθέσεων που σχετίζονται με το εισόδημά σας και οι συνθήκες στο στενό περιβάλλον ή στον οικογενειακό χώρο. Πολλά θα προκύψουν τα οποία έχουν έναν προειδοποιητικό χαρακτήρα και ειδικά όσον αφορά τις σχέσεις. Η ασάφεια θα είναι χαρακτηριστική όπως και τα επεισόδια που θα προκύψουν. Προσπαθήστε να είστε πιο ψύχραιμοι και δίκαιοι στις αποφάσεις που θα πάρετε ή στις αντιδράσεις στις οποίες θα αναγκαστείτε να καταφύγετε.

Σκορπιός

Η περίοδος αυτή έχει αρκετό άγχος και ταλαιπωρία για εσάς και σε αυτό συμβάλλει και η Πανσέληνος στο ζώδιό σας. Οι εξελίξεις είναι ποικίλες, αλλά προσέξτε τις αιφνίδιες αλλαγές που θα γίνουν στις συνθήκες της εργασίας σας ή τις σχέσεις με συνεργάτες που θα αλλάξουν ή θα ανατραπούν. Αποφύγετε να εκτεθείτε σε κινδύνους, ταλαιπωρίες, προσέξτε την ασφάλεια της υγείας σας. Προσπαθήστε να κρατηθείτε ψύχραιμοι την ώρα που θα εκνευριστείτε και γενικότερα μην βάζετε σε κίνδυνο τα οικονομικά σας ή τη δουλειά σας, είτε από λανθασμένες εκτιμήσεις είτε από κρίση υπεραισιοδοξίας.

Τοξότης

Η περίοδος είναι επεισοδιακή, οι άνθρωποι που σας αφορούν όπως και η δημιουργικότητά σας ή η παραγωγικότητά σας, φαίνεται να σας απασχολούν πολύ. Κάτι τέτοιο δεν είναι υποχρεωτικά δυσάρεστο αλλά είναι σίγουρα κουραστικό. Παρόλο που το κλίμα θα είναι ευμετάβλητο, εσείς χρειάζεται να παραμείνετε σταθεροί στη συμπεριφορά, στις αντιδράσεις αλλά και ψύχραιμοι. Σε γενικότερες γραμμές η εποχή σας προειδοποιεί για το τι πρέπει να κάνετε και σας βοηθά να αξιοποιήσετε τις γνώσεις, τα ταλέντα αλλά και το όποιο προνόμιο σας παρέχει η κοινωνική τάξη στην οποία ανήκετε. Οσοι έχετε να ταξιδέψετε σύντομα, κινηθείτε με σταθερό προγραμματισμό.

Αιγόκερως

Περνάτε ακόμα ένα δύσκολο διάστημα και αυτό έχει φανεί από την αρχή του μήνα. Η προσωπική σας ζοωή αλλά και το οικογενειακό σας περιβάλλον, βρίσκονται σε κομβικό σημείο ή σε κρίσιμη φάση. Πολλά θα συμβούν και θα σας αναταράξουν αλλά και αρκετοί από εσάς θα επινοήσετε έναν καινούριο τρόπο διαβίωσης. Αμυνθείτε απέναντι σε ένα καινούριο σκηνικό που συναρμολογείται και σε μια νέα πραγματικότητα η οποία σας επιστρατεύει σε δύσκολη θέση. Στα αισθηματικά σας χρειάζεται σωστή αντίληψη των όσων διαδραματίζονται, αντοχή, υπομονή και αποφυγή αντιδράσεων που θα σας ταλαιπωρήσουν ψυχολογικά.

Υδροχόος

Η εποχή αυτή είναι ενδιαφέρουσα επικοινωνιακά. Έχετε πολλά να ακούσετε, να δείτε και να κάνετε. Οι νέες γνωριμίες που θα τύχουν θα σας συναρπάσουν αλλά θα υπάρξουν και άνθρωποι που θα σας προβληματίσουν. Αξιοποιήστε τις επικοινωνιακές σας δυνατότητες διατηρώντας όμως τις απαραίτητες ισορροπίες και αποφεύγοντας να πάρετε θέσεις οι οποίες δεν είναι τόσο συμφέρουσες για το μέλλον σας. Ό,τι βιώνετε τώρα είναι τα πρώτα μηνύματα μιας νέας εποχής στην οποία πρόσφατα έχετε περάσει. Φροντίστε να κάνετε σωστά ξεκινήματα και επωφελείς συμφωνίες!

Ιχθείς

Η εποχή αυτή είναι σημαντική για να λύσετε οικονομικά προβλήματα με τη βοήθεια τρίτων, με την πρόσκαιρη βελτίωση της δουλειάς ή με το απίθανο μιας ξαφνικής οικονομικής προσφοράς. Το δύσκολο είναι ότι θα παρασυρθείτε συναισθηματικά είτε στην προσωπική σας ζωή είτε στην κοινωνική. Μια τέτοια παρόρμηση θα σας οδηγήσει σε μια ασύμφορη κατάσταση που, προσπαθώντας να βοηθήσετε ανθρώπους οι οποίοι σας το ζητούν, συνειδητοποιείτε ότι χωρίς να το καταλάβετε θα έχετε γίνει αντικείμενο οικονομικής εκμετάλλευσης. Οι συγκινήσεις θα είναι χαρακτηριστικές όπως άλλο τόσο και οι εκνευρισμοί, οι αντιθέσεις με κάποιους δικούς σας, οι πιέσεις αλλά και το ενδεχόμενο μιας νέας επιτυχίας που μπορείτε να έχετε.



Πηγή: skai.gr

