Taylor Swift: Γάμος, μωρά, κακοί σύντροφοι και το τίμημα της δόξας…

Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος, το «The Tortured Poets Department» είναι ένα άλμπουμ χωρισμού, το οποίο δεν απογοητεύει στην αποδόμηση των αποτυχημένων σχέσεων της Taylor Swift. Ωστόσο, όλοι έχουμε βρεθεί εκεί και -ίσως- εκεί να οφείλεται και η επιτυχία και μεγάλη απήχηση της Swift.

Ένα από τα τραγούδια της έχει τον τίτλο «The Smallest Man Who Ever Lived» (Ο μικρότερος άνθρωπος που έζησε ποτέ) και δίνει την εικόνα ενός συντρόφου που παίρνει ναρκωτικά και ο οποίος: «Δημόσια, με έδειχνε και μετά βυθίστηκε στη μαστουρωμένη λήθη», προσπάθησε να «αγοράσει μερικά χάπια από έναν φίλο φίλων»…

Εν μέσω της ενασχόλησης με αυτούς τους «άχρηστους» άντρες, μαθαίνουμε για μια Swift -η οποία σε αντίθεση με τη λαμπερή και δυνατή δημόσια εικόνα της- είναι «καταθλιπτική», «κλαίει στο γυμναστήριο», «τρώει παιδικά δημητριακά» και έχει μια… «ραγισμένη καρδιά».

Φυσικά, δεν είναι όλα τα τραγούδια της εξομολογητικά - υιοθετεί επίσης διαφορετικές περσόνες (για παράδειγμα στο «But Daddy I Love Him» που μοιράζεται τη βασική ιστορία του «Papa Don't Preach» της Madonna), αλλά σε κάθε κομμάτι, επιστρέφουμε σταθερά στη Swift και στους παραλληλισμούς της πολύ-δημοσίως αναλυμένης ιδιωτικής ζωής της.

Με ιστορικό στο να γράφει για τους πρώην της (προηγούμενα παραδείγματα είναι ο Joe Jonas, ο Harry Styles, ο Jake Gyllenhaal και ο John Mayer), η καλλιτέχνις το συνέχισε με τους Joe Alwyn και Matty Healy, καθώς δεν έλειψαν και τα υπονοούμενα για τον νυν αγαπημένο της, Travis Kelce.

Το «So Long, London» -που βρίσκεται στην πέμπτη θέση της tracklist, μια θέση που η Swift κρατάει για τα πιο σημαντικά τραγούδια της- είναι μια χορωδιακή μπαλάντα και φαίνεται να αφορά το τέλος της εξαετούς σχέσης της με τον πρωταγωνιστή του «The Favourite», Alwyn.

Ο στίχος της - «άφησα όλα όσα ήξερα, με άφησες στο σπίτι, δίπλα στο Heath» -αναφέρεται στο Hampstead Heath στο βόρειο Λονδίνο, όπου έζησε με τον σταρ στις αρχές της δεκαετίας του 2020. Σε αυτό το τραγούδι έχουμε, επίσης, μία από τις πολλές αναφορές στον γάμο, ένα θέμα που ίσως βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του μυαλού της Taylor Swift.

Καμπάνες γάμου και μωρά

Ο συναισθηματικός στίχος του «So Long, London» -«Ορκίστηκες ότι με αγαπούσες, αλλά πού ήταν τα στοιχεία, πέθανα στον βωμό περιμένοντας την απόδειξη»- ακούγεται δυνατά και καθαρά.

Το τραγούδι που έδωσε στον δίσκο τον τίτλο του -«The Tortured Poets Department»- περιγράφει μια στιγμή που ζωγραφίζει μια ζωντανή εικόνα: «Στο δείπνο παίρνεις το δαχτυλίδι μου από το μεσαίο δάχτυλο και το βάζεις σε αυτό που οι άνθρωποι βάζουν τις βέρες, και αυτό είναι το πιο κοντινό σημείο που έχω φτάσει στο να εκραγεί η καρδιά μου».

Στο «loml» (ακρωνύμιο που σημαίνει Love Of My Life) τραγουδάει: «Εσύ κι εγώ πηγαίνουμε από ένα φιλί στον γάμο... μου είπες ότι είμαι ο έρωτας της ζωής σου». Στο «But Daddy I Love Him» -μια μπαλάντα με country αποχρώσεις- τραγουδάει: «Όχι, δεν μπορείς να έρθεις στον γάμο».

Αγαπά το παλιό και το νέο

Ο τραγουδιστής Matty Healy, με τον οποίο η Swift φημολογείται ότι έβγαινε για λίγο μετά τον χωρισμό της από τον Alwyn, φαίνεται να αναφέρεται στο «Fortnight». Πρόκειται για ένα τραγούδι με τη συμμετοχή του Post Malone που θα είναι το πρώτο single από το άλμπουμ. «Σε άγγιξα μόνο για ένα δεκαπενθήμερο... Σε αγαπώ, μου καταστρέφει τη ζωή».

Στο «Guilty As Sin», ένα αργό κομμάτι, η Swift περιγράφει «μοιραίες φαντασιώσεις», «ανακαλώντας πράγματα που δεν κάναμε ποτέ» και αναπολώντας μια παρελθούσα σχέση - «πόσο νοσταλγώ τα ραντεβού μας... Πώς μπορώ να είμαι ένοχη ως αμαρτία;».

Η Swift δήλωσε στους θαυμαστές της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το άλμπουμ είναι μια αντανάκλαση «γεγονότων, απόψεων και συναισθημάτων από μια φευγαλέα και μοιραία στιγμή του χρόνου», χαρακτηρίζοντάς τα «συγκλονιστικά και θλιβερά εξίσου».

Και για τη Swift, το ίδιο το άλμπουμ φαίνεται να είναι μια μορφή ολοκλήρωσης και λύτρωσης, σύμφωνα με τα λόγια της: «Αυτή η περίοδος της ζωής του συγγραφέα έχει πλέον τελειώσει, το κεφάλαιο έχει κλείσει. Δεν υπάρχει τίποτα για εκδίκηση, δεν υπάρχουν λογαριασμοί για ξεκαθάρισμα, αφού οι πληγές έχουν επουλωθεί». Για τις πληγές της από την ερωτική... μάχη είπε στους θαυμαστές της: «Ένας μεγάλος αριθμός από αυτές αποδείχθηκε ότι ήταν αυτοτραυματισμός...».

