Η Σίντνεϊ Σουίνι φόρεσε ένα μπλουζάκι που ζητούσε συγγνώμη για το «υπέροχο στήθος της» κατά τη διάρκεια των διακοπών της στο Μεξικό με φίλους.

Η πρωταγωνίστρια του «Euphoria» δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες από την απόδρασή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Συγγνώμη που έχω υπέροχο στήθος και σωστές απόψεις». Πρόκειται για νέα «σπόντα»-απάντηση της ηθοποιού στην παραγωγό του Χόλιγουντ, Carol Baum.

Sydney Sweeney apologizes for having ‘great’ breasts during Mexican vacation https://t.co/bvbLsTZSkB pic.twitter.com/PZUs3ARaEO — Page Six (@PageSix) April 22, 2024

Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες ημέρες, η υποψήφια για Emmy ηθοποιός δέχτηκε την αρνητική κριτική της παραγωγού, η οποία αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη Sweeney μετά από μια προβολή ταινίας, ρωτώντας το κοινό: «Δεν είναι όμορφη, δεν μπορεί να παίξει. Γιατί είναι τόσο ‘’καυτή’’;. Παρακολουθούσα στο αεροπλάνο την ταινία της -«Anyone but You»- επειδή ήθελα να τη δω. Ήθελα να μάθω ποια είναι και γιατί όλοι μιλούν γι’ αυτήν. Παρακολούθησα αυτή την ακατάλληλη για παρακολούθηση ταινία..», είπε, μεταξύ άλλων, η Carol Baum.

Πηγή: skai.gr

