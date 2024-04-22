Λογαριασμός
Sydney Sweeney: Συνεχίζεται η κόντρα της με την παραγωγό – Συγγνώμη που έχω ωραίο στήθος…

Πρόκειται για νέα «σπόντα»-απάντηση της ηθοποιού στην παραγωγό του Χόλιγουντ, Carol Baum 

Sydney Sweeney

Η Σίντνεϊ Σουίνι φόρεσε ένα μπλουζάκι που ζητούσε συγγνώμη για το «υπέροχο στήθος της» κατά τη διάρκεια των διακοπών της στο Μεξικό με φίλους.

Η Sydney Sweeney

Η πρωταγωνίστρια του «Euphoria» δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες από την απόδρασή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Συγγνώμη που έχω υπέροχο στήθος και σωστές απόψεις». Πρόκειται για νέα «σπόντα»-απάντηση της ηθοποιού στην παραγωγό του Χόλιγουντ, Carol Baum

Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες ημέρες, η υποψήφια για Emmy ηθοποιός δέχτηκε την αρνητική κριτική της παραγωγού, η οποία αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη Sweeney μετά από μια προβολή ταινίας, ρωτώντας το κοινό: «Δεν είναι όμορφη, δεν μπορεί να παίξει. Γιατί είναι τόσο ‘’καυτή’’;. Παρακολουθούσα στο αεροπλάνο την ταινία της -«Anyone but You»- επειδή ήθελα να τη δω. Ήθελα να μάθω ποια είναι και γιατί όλοι μιλούν γι’ αυτήν. Παρακολούθησα αυτή την ακατάλληλη για παρακολούθηση ταινία..», είπε, μεταξύ άλλων, η Carol Baum. 

